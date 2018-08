Naganský expres zakončil Velký přelet i se svojí posádkou

FOTOGALERIE / Létal s Václavem Havlem, Václavem Klausem i Milošem Zemanem. Řeč není jen o vládním leteckém speciálu TU-154M přezdívaném „Naganský expres“, protože s ním přiletěli i vítězní hokejisté olympiády v Naganu, ale také o palubním inženýrovi, dnes šedesátiletém Karlovi Burgerovi.

Ten celých patnáct let své bohaté praxe strávil právě na tomto typu letadla. Poslední roky pak výhradně v túčku, které nadobro zaparkovalo v sobotu 3. srpna v Leteckém muzeu v Kunovicích.

„Byly to dobré stroje, které nás nikdy nenechaly na holičkách,“ vzpomínal Karel Burger na časy, kdy prorážel túčkem vzduch rychlostí blížící se téměř jednomu Machu.

Za svoji kariéru přitom zažil na palubě, kde oslavovali Jaromír Jágr i Dominik Hašek triumfální jízdu olympijským turnajem, mnoho vážených hostů. Mezi nimi nechyběli ani všichni čeští prezidenti.

„Nejsložitější jsme to měli s prezidentem Václavem Havlem. To se Dagmar na mezipřistání na Islandu třeba doslechla, že kousek od letiště mají zajímavé termální lázně a čtyři hodiny na ně musela posádka čekat v letadle,“ líčil jeden ze svých zážitků Karel Burger.

Kvůli neustálému zapomínání se často dostával do časové tísně také s někdejším ministrem financí Pavlem Mertlíkem.

„Letadlo se už pomalu rozjíždělo, když ministr zjistil, že mu chybí nějaké podklady. Tak jsme museli počkat, než se najdou. Naopak nejlepší zkušenosti mám z letů s Milošem Zemanem, který nám vždy přišel po přistání poděkovat. Slyšel jsem, že to dělá dodnes,“ popisoval Karel Burger své zkušenosti.

Symbolicky tak končí cesta Velkého přeletu Naganského expresu právě i v přítomnosti Karla Burgera, který byl u jejího zrodu.

„Právě on nám dal vědět, protože tehdy měl kontakty na letiště ve Kbelech, kde bylo letadlo odstaveno, že se jej chystá jeho majitel dát do šrotu, a že při troše úsilí bychom jej mohli získat,“ popsal zásluhy Karla Burgera šéf Velkého přeletu Martin Hrabec.

Sám považuje konečné sestavení všech částí túčka za malý zázrak. Transport letadla, které museli letečtí nadšenci z Kunovic na místě rozebrat, převést a zase složit, umožnilo i komunitní financování projektu. Donátoři si pak mohli uvnitř letadla usednou na místo, které neslo jejich jméno.

„Martin je kamarád a ačkoliv se to spoustě lidí zdálo jako nemožné, já jsem mu věřil. V partě lidí jsme pak na převoz letadla přispěli. Dnes, když už je otevřeno a uvedeno do provozu, je to za nás nepopsatelný pocit,“ dodal osmačtyřicetiletý Hradišťák Filip Momčil.