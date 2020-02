Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, jsme olympijští vítězové.

Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji, šílí radostí televizní komentátor Robert Záruba a s ním i další miliony lidí včetně členů národního hokejového týmu.

Je 22. února 1998, něco před 6 hodinou ráno našeho času, když v japonském Naganu parta kolem Jágra a Haška triumfuje v Turnaji století.

V tu chvíli už je nedaleko vládní letoun Tupolev TU-154M (OK-BYZ / 1016) “Zuzana“, který tým snů dopraví zpět do vlasti. Letoun, který získá záviděníhodnou přezdívku Naganský express.

Slavný letoun v Kunovicích

Doslova jako vlastní knipl zná stroj palubní inženýr Karel Burger. Ten totiž celých patnáct let své bohaté praxe strávil právě na tomto typu letadla. Poslední roky pak výhradně v túčku, které nadobro zaparkovalo v Leteckém muzeu v Kunovicích.

„Byly to dobré stroje, které nás nikdy nenechaly na holičkách,“ vzpomínal.

Stejně jako vážené palubní osazenstvo, v němž nechyběli ani prezidenti.

„Nejsložitější jsme to měli s prezidentem Václavem Havlem. To se paní Dagmar na mezipřistání na Islandu třeba doslechla, že kousek od letiště mají zajímavé termální lázně a čtyři hodiny na ně musela posádka čekat v letadle,“ líčil jeden ze svých zážitků.

Kvůli neustálému zapomínání se často dostával do časové tísně také s někdejším ministrem financí Pavlem Mertlíkem.

„Letadlo se už pomalu rozjíždělo, když ministr zjistil, že mu chybí nějaké podklady. Tak jsme museli počkat, než se najdou. Naopak nejlepší zkušenosti mám z letů s Milošem Zemanem, který nám vždy přišel po přistání poděkovat. Slyšel jsem, že to dělá dodnes,“ popisoval Karel Burger své zkušenosti.

I ten nejlepší stroj však jednou dolétá, platí to také o věhlasném „túčku“. Na letišti v Praze – Kbelích čekalo na finální pokyn majitele, který měl znít: „Zešrotovat“.

A to by bylo nejen Karlovi Burgerovi líto.

Náročný transport

„Dal nám vědět, že bychom mohli letoun při troše úsilí získat,“ popsal šéf kunovického Leteckého muzea Martin Hrabec. Vznikl tak plán, jak uchovat letadlo pro další generace. Dostal název Velký přelet.

Tedy získat a přepravit 55 tun těžký stroj po silnici do 380 kilometrů vzdálených Kunovic. To představovalo obří technickou logistickou výzvu čítající i téměř 10 tisíc hodin dobrovolnické práce.

Tedy odmontovat křídla a i s trupem naložit na dostatečnou nákladní techniku, následně pak zajistit průjezd přes celou republiku. A pak vše zase smontovat dohromady. Podařilo se. Za téměř čtyři roky. Za cenu stovek tisíc korun.

„Ještě to musím rozdýchat, ale je to krásný pocit. Je to tady, dokázali jsme to. Všem, kteří to všechno dělali zdarma a ve svém volném čase, patří velký dík,“ povídal dojatě kapitán Velkého přeletu Martin Hrabec, když Naganský express dokončil v Kunovicích svou pouť.

Fakta o letounu

Posádka: 4 až 5 + 3 až 5 palubní personál

Maximální počet přepravovaných osob: 116 / 120 / 154 / 180 (dle verze a konfigurace)

Rozpětí: 37,55 m

Délka: 47,95 m

Výška: 11,40 m

Prázdná hmotnost: 55 300 kg

Maximální náklad: 18 000 kg

Vzletová hmotnost: 90 000 kg

Max. hmotnost: 100 000 kg

Cestovní rychlost: 860 km/h

Maximální cestovní rychlost: 935 km/h

Maximální rychlost – ve výšce 12 000 m: 950 km/h

Přistávací rychlost: 230 km/h

Délka dráhy pro vzlet a přistání: 2 500 m

Praktický dostup: 11 700 m

Max. dostup: 12 500 m

Dolet bez přídavných nádrží: 3 900 km

Dolet s maximální zásobou paliva a 5 450 kg nákladu: 6 600 km

Motor: 3× dvouproudový Solovjev

Maximální zásoba paliva: 50 300 l / 39 750 kg

Palivo: letecký petrolej

