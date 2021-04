Pětatřicetiletý Jaroslav Křivánek z Modré je jednatelem tamního zapsaného spolku Velkomoravané. Kdyby mu někdo v jeho třinácti letech řekl, že o pět let později bude stát jako jeden z pětice kamarádů se stejnými zájmy u kolébky Velkomoravanů, asi by se tomu s chutí zasmál.

Jaroslav Křivánek je jednatelem zapsaného spolku Velkomoravané. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„V té době jsem chtěl létat popelářským autem do vesmíru, neboť jsem nevěděl, zda budu popelářem či kosmonautem. To sice trochu přeháním, ale snad každý kluk jednou zatouží stát se kosmonautem, popelářem či rytířem,“ vrací se Jaroslav s pousmáním do svého dětství.