Zlínský kraj - Tři železniční stanice na Uherskohradišťsku budou od Nového roku po většinu dne opuštěné. V Huštěnovicích, Nedakonicích a Ostrožské Nové Vsi již nebudou díky modernizaci tratě Přerov–Břeclav a dálkovému řízení vlaků potřeba výpravčí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Bez výpravčích budou v Huštěnovicích, Nedakonicích a Ostrožské Nové Vsi

Ti zmizí i ze sousedního Tlumačova a Napajedel. V budovách tak zůstanou pracovníci drah jen několik hodin denně v prodeji jízdenek. Představitelé obcí se obávají, že se opuštěné objekty stanou místem schůzek a pobytu sociálně nepřizpůsobivých osob.

„Regionální správa majetku, která je majitelem budov, hledá pro volné prostory komerční využití. Zatím neznám žádné podrobnosti, neboť právě probíhají jednání a hledají se partneři,“ poznamenala Markéta Krausová z tiskového oddělení Českých drah.

Představitelé obcí však zatím osloveni nebyli, což potvrzuje i starostka Huštěnovic Jarmila Ulmanová. „Oficiálně nám nikdo nic neřekl. Každopádně budeme požadovat, aby se o příslušné objekty někdo konkrétní staral a aby budovy nehyzdily vzhled obce a nestaly se místem pro kumulování třeba občanů užívajících návykové látky,“ obává se Ulmanová. Stejného názoru je i starosta Tlumačova Jaroslav Ševela. Využití prostor objektu je podle něj samozřejmě výhradní věcí majitele, tedy dceřinných organizací Českých drah. Na druhé straně poukázal na to, že už teď nejsou všechny budovy nádražních objektů právě výstavní.

Stejný pocit mají i v Napajedlích. „Nádraží je mimo osídlenou oblast a pravděpodobnost toho, že se tam budou scházet různé živly, je větší než v dalších obcích,“ bojí se místostarosta Napajedel Milan Vybíral. Odlehlost nádraží vyvolává vrásky na čele i huštěnovické starostce, kde objekt leží mimo obydlené části.

Napajedelská radnice se rozhodla nečekat, co bude, a sama aktivně hledá možnosti využití těchto objektů. „Dobré by byly třeba sociální služby, které by zajistily stálé osazení budovy,“ míní místostarosta. Město proto už kontaktovalo otrokovickou charitu.



„Jednali s námi o možnosti dalšího využití nádraží,“ potvrdil ředitel Charity svaté Anežky Milan Šiška.

Kromě samotné budovy s prodejnou lístků je na napajedelském nádraží i několik dalších staveb ve vlastnictví Regionální správy majetku. Sklad přímo naproti nádraží je pustý. „Jako město trváme na tom, aby bylo nádraží bezpečným místem. Proto tam zajíždí už i teď hlídky městské a státní policie,“ doplnil Vybíral.

To potvrdila i mluvčí zlínských policistů Lucie Javoříková. „Hodláme i nadále nepravidelně kontrolovat tamní prostor i osoby,“ doplnila.

Podobně se k nastávající situaci stavějí i v Uherském Hradišti. „Budeme se snažit starostům obcí vyjít vstříc,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí tamních policistů Jitka Zámečníková.

V Ostrožské Nové Vsi výpravčí není už asi měsíc. „Budova je uzamčená. Ráno ji kolem šesté někdo odemyká a ve čtyři odpoledne zase zamkne. Mám už stížnosti od lidí,“ upozornil starosta obce Stanislav Tureček s tím, že pasažérům chybí například čekárna, kde by se schovali před nepřízní počasí.