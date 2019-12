Po skončení diskuze však mezi účastníky panovalo spíše zklamání. Dvou a půl hodinový maraton totiž nikam neposunul otázku, co bude se současným plaveckým areálem, takzvanými „kúpelkami“.

„Věděli jsme, že na výstavbě nového areálu nic nezměníme, nicméně bychom čekali, že vedení města na základě četných podnětů alespoň začne uvažovat o možnosti, že by staré kúpelky nebouralo, ale nechalo je fungovat,“ nechal se slyšet po skončení veřejné debaty Richard Kastner, jeden z iniciátorů petice požadující vyhlášení referenda o venkovních bazénech.

Na odpor části obyvatel narazili uherskobrodští zastupitelé poté, co rozhodli o výstavbě nového areálu venkovních bazénů u stávajícího aquaparku CPA Delfín s tím, že starý plavečák se bude bourat. Od té doby Uherským Brodem rezonuje otázka, zdali historické „kúpelky“ namísto plánové výstavby koupaliště u CPA Delfín neopravit, či alespoň je ve stávajícím, ač značně zastaralém stavu, neponechat místním k rekreaci.

„Hlavním úkolem vás na radnici by měla být starost o dědictví. Kúpelky jsou historickým skvostem a vy máte povinnost jej spravovat. Udělejte nezbytné opravy a nechte kúpelky tam, kde jsou. Když potom budete mít peníze navíc, klidně si vybudujte nový areál u Delfína,“ shrnul jeden z častých argumentů zaznívající v debatě místní Ota Šimák.

Nejen nostalgie k současnému venkovnímu bazénu, ale i rozpočet nového projektu či dopravní problémy byly hlavními důvody kritiků projektu za částku okolo sedmdesáti milionů korun.

„Bydlím u CPA Delfín a už dnes kvůli stále nevyřešené situaci u železničního přejezdu u Družby mám problém se dostat domů, jakmile začnou lidi jezdit z práce. Když tam ještě vyroste parkoviště se 180 místy a všichni tam budou dojíždět na koupaliště, to se už domů nedostanu vůbec,“ kroutil hlavou nad záměrem města Jan Janík.

Mezi více než 120 účastníky diskuze však byli v nemalém počtu zastoupení i příznivci vybudování nového areálu.

„Říkám to, co slyším mezi mými vrstevníky, tedy studenty. Jednoznačně podporujeme projekt města u CPA Delfín. Mladí mají zato, že Brod je město duchů a po páté hodině u nás není co dělat. Za koupání raději jezdíme do Hluku nebo Hradiště. Nový areál by podle nás město posunul a my bychom se nemuseli stydět za to, jaké máme koupaliště,“ prohlásil ke shromáždění sedmnáctiletý Jiří Daniel Trávníček.

Veřejné jednání pak ukončil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník, který mimo jiné odpovídal i na to, zdali je vedení města ochotno nechat o osudu „kúpelek“ rozhodnout Broďany v referendu.

„Z dnešního jednání odcházím s tím, že jsme odprezentovali variantu, kterou město již připravuje. Zastupitelstvo se v minulosti vyslovilo a referendum nepodpořilo. Pokud jej budete chtít, musíte sesbírat podpisy,“ vyzval Ferdinand Kubáník.

Podle Richarda Kastnera tak sběr podpisů rozhodně nekončí.

„Beru to jako další impuls k tomu, abychom se snahou o vyhlášení referenda neustávali. Je to evidentně jediná cesta, jak můžeme do osudu kúpelek promluvit. Dodnes máme 1600 podpisů,“ dodal Richard Kastner. K vyhlášení referenda je přitom potřeba 2800 podpisů.

Podoba venkovního koupaliště u CPA Delfín

Nově plánované venkovní koupaliště u CPA Delfín má být složeno z celkem 900 metrů čtverečních koupací plochy. Ta bude rozdělena na víceúčelový bazén s více než 775 metry a dětský bazén se 118 metry. Ve víceúčelovém bazénu pak milovníci vodních sportů a rekreace u vody naleznou plaveckou část se třemi dráhami o délce 25 metrů, rekreační část s masážními lehátky, perličkami či atrakcí divoká řeka, adrenalinovou část se šplhací sítí, dojezdem skluzavky či chrliči vody a skokanský bazén. Celkový pozemek areálu se bude rozprostírat na 11 tisících metrech čtverečních. Okamžitá kapacita bude 581 osob, denní kapacita až 1220 návštěvníků. V rámci areálu se také vybuduje parkovací dům se 180 místy. Parkování pak má být u koupaliště zdarma, zatímco celodenní vstupné by nemělo přesáhnout částku sto korun.