Totiž, že protiepidemiologická opatření letos zasáhnou na Slovácku do konání tohoto rituálu zapsaného na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A stalo se. V Kunovicích v pátek 3. dubna rozhodli, že tam jízdu králů letos neuspořádají.

„V souvislosti s mimořádnými protivirovými opatřeními a nejistým termínem ukončení omezení z nich vyplývajících, včetně možnosti pořádání velkých kulturních akcí, se město Kunovice společně s členy spolku Jízda králů Kunovice rozhodlo o rok odložit letošní kunovickou jízdu králů, která se měla konat ve dnech 22.–24. května. Novým termínem je víkend 21.–23. května 2021,“ sdělila kunovická radnice.

Dvouletý interval bude dodržen

Ta se s dalšími organizátory akce dohodla, že nadále bude pro pořádání jízdy králů v Kunovicích dodržován dvouletý interval. Jen se nebude jednat o sudé roky, nýbrž od příštího roku budou další jízdy králů každý lichý rok. Práce a úsilí, které do příprav slavnosti již byly vloženy, především tisíce krepových papírových růží a kvítků, však nepřijdou vniveč. Ozdoby pro koně mají zůstat uložené v krabicích, kde budou čekat na časy příhodnější. Také podstatná část připravených doprovodných programů by se měla uskutečnit o rok později, během jízdy králů v roce 2021.

„Kroje nachystané na květnovou parádu najdou určitě své uplatnění při konání jiných kulturních akcí, které, jak všichni věříme, ještě do konce letošního roku v Kunovicích zažijeme,“ nezastírá optimismus kunovická místostarostka Martina Kozelková.

Ta společně s manželem počítá i s tím, že „královský mandát“ jejich syna Daniela začne až za rok a těší se, až ta chvíle nastane.

Kunovická radnice informovala o svém kroku také organizátory jízd králů ve Vlčnově a v Hluku. Pokud by k přesunu termínu konání jízdy králů až na příští rok došlo i tam, mohla by se i připravovaná Pouť jízd králů za účasti tří slováckých králů také uskutečnit o rok později.

Rozhodne se po Velikonocích

„V současné době řešíme, jak to u nás bude. Jednáme s rodinami legrútú i krále. Po Velikonocích rozhodneme co, a jak. Varianty jsou různé. Operujeme také s tím, že by se případně v příštím roce spojily ty dva ročníky (legrútské pozn red.). Je to ale velmi citlivé téma, musíme kolem něj opatrně našlapovat,“ řekla vedoucí Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Petra Kučerová Brandýsová Českému rozhlasu.

Rozhodnuto prozatím není ani o letošní jízdě králů v Hluku. Ta je prozatím naplánována na začátek července. Tam si rozhodnutí ponechávají na konec dubna.

„Chceme rozhodnout dobře, proto rozhodne zastupitelstvo,“ uvedl starosta Hluku Martin Křižan.