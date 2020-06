Na Zlínsku se natáčí film o Komenském. Ztvární jej Alois a David Švehlíkovi

Jako letní sníh je název hraného dokudramatu, které se od 6. do 21. června natáčí na Zlínsku. Režisér Lubomír Hlavsa chce ve spolupráci s Českou televizí tímto projektem připomenout jednu z nejvýznamnějších českých osobností – J. A. Komenského, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let. Ve ztvárnění hlavní role se vystřídají Alois a David Švehlíkovi. Výsledek diváci uvidí ještě letos, a to v kinech a ve vysílání České televize.

David Švehlík jako J. A. Komenský v dokudramatu Jako letní sníh | Foto: Zlín Film Office

„Je patrné, že jako Češi se Komenským zabýváme méně, než by si tento génius pedagogiky skutečně zasloužil, tím spíš, že Komenský je uznáván po celém světě a ono známé přízvisko ‚učitel národů' má své jasné opodstatnění,“ říká režisér. Lubomír Hlavsa se rozhodl představit život českého génia z poněkud neobvyklého úhlu pohledu. Jako spojovací linku svého vyprávění zvolil setkání Komenského s malířem Rembrandtem van Rijn. Poslední vědecké výzkumy totiž ukazují, že právě tento umělec Jana Amose skutečně portrétoval. Spjat se zlínským regionem Osobnost Komenského je úzce spjata i se zlínským regionem. O titul jeho rodné obce usilují Nivnice, Komňa a Uherský Brod. Tvůrci dokumentu se ale rozhodli točit na Zlínsku také díky podpoře, kterou projektu udělil Zlínský kraj. Pro natáčení si zde vybrali hned několik lokací. VIDEO: Stop Babišovi! Ve Zlíně se protestovalo proti premiérovi i jeho vládě Přečíst článek › „Štáb stráví nejvíce času na hradě Buchlov a v rožnovském skanzenu. Kromě toho navštíví i hrad Kurovice a lidové stavby v Rymicích. Celkem absolvuje v regionu devatenáct natáčecích dnů, a to včetně několikadenních ilustračních dotáček archiválií a přírodních lokací,“ uvádí Magdaléna Hladká ze zlínské filmové kanceláře. Herecké obsazení bude pestré Kromě vizuálně poutavých lokací sází projekt také na umělecké zpracování. Formu dokudramatu si režisér Hlavsa úspěšně vyzkoušel na předchozích dílech „Jan Hus – Cesta bez návratu“ nebo „Poslední útěk Jeronýma Pražského“. V těchto filmech stejně jako v právě chystaném snímku o Komenském pracuje s pestrým hereckým obsazením. Na obrazovkách se tak mimo Aloise a Davida Švehlíkových objeví například Igor Bareš, Milena Steinmasslová, Klára Issová, Vladimír Javorský, Simona Postlerová, Jenovéfa Boková, Eliška Křenková a řada dalších osobností. Chtěla pomoci zbídačenému psu. Teď ale zaplatí 50 tisíc Přečíst článek › Pokud se vše podaří, už v listopadu letošního roku proběhne předpremiéra hotového filmu v českých kinech. Následovat má prosincové vysílání v České televizi. Produkce by ráda oslovila také zahraniční diváky. V roce 2021 by tak mělo dojít k výrobě anglické a švédské jazykové verze a následné distribuci za hranice Česka.

