Děti na základních a středních školách dostali pololetní vysvědčení. Za jejich půlroční snahu ve škole připravili pro ně o pololetních prázdninách pořadatelé různých atrakcí Slovácka odměnu ve formě volných vstupů nebo slev. Někde musely děti předložit u pokladny pololetní vysvědčení nebo jeho opis se samými jedničkami nebo vyznamenáním.

ŽIVÁ VODA. Na své si přišli na Živé vodě Modrá školáci i jejich rodiče. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Ne ale všude. Na 320 školáků ve věku od šesti do 15 let, kteří vyrazili se svými rodiči nebo prarodiči na prázdninový výlet do botanické a sladkovodní expozice Živá voda na Modré, měli do ní vstup zdarma.