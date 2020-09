Jedním z těch, kteří letos na jaře proti této uzávěře protestovali přímo na hraničním přechodu Strání - Moravské Lieskové je i Petr Tanner původem Hradišťan, jenž se svojí manželkou a třemi dětmi žijí v usedlosti v Moravském Lieskovém, pouhých 100 metrů na dohled od hraničního přechodu.

„Já s manželkou pracujeme z domu, na Slovensku se s nikým nestýkáme, a dá se říct, že z tohoto pohledu jsme v karanténě pořád. Problém je v tom, že naše tři děti chodí do školy a do kroužků ve Strání Květné. Tedy netuším, jak to bude s nimi, protože tisíce korun do testů určitě investovat nehodláme,“ kroutí hlavou Petr Tanner.

Nepříjemně zaskočený nově vzniklou situací je také ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš. Přestože jeho továrna jede na poloviční výkon, čáru přes rozpočet mu rozhodnutí Slovenské vlády dělá v souvislosti s pěticí sklářů od Ilavy, kteří do podniku denně dojíždějí.

„Jsou to pendleři, to ano, ale bydlí dál než třicet kilometrů od hranice. Pro nás jde o pět ze třiceti sklářů obsluhujících dvě z osmi pánví. Jejich výpadek by fungování sklárny nepříjemně poznamenal. V nejbližších dnech budu situaci řešit se slovenskými orgány, uvidím, jak dopadnu,“ řekl Deníku Marek Mikláš.

Nepříjemnosti z uzavřených hranic na jaře, připomněla k 18. září chystaná omezení starostovi Březové Josefu Trechovi.

„V katastru naší obce je malý hraniční přechod. Ten nám úplně zneprůjezdnili tím, jak tam přes silnici nasázeli betonové panely. Ta silnice je přitom důležitá pro celou řadu rodin od nás, příbuzensky propojených s těmi v Nové Bošáci na Slovensku a opačně. Jestli ji znovu zatarasí, znovu jim znemožní kontakt a z toho radost ani trochu nemám,“ nechal se slyšet březovský starosta.

Slovensko rozhodlo s platností od 18. září o zařazení České republiky mezi rizikové země. Pro české turisty to bude znamenat povinnost předložení negativního testu na koronavirus starého nejvýše 72 hodin, nebo podstoupení pětidenní karantény.

Výjimku mají pendleři s bydlištěm do 30 kilometrů od hranic.