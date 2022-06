Podle jeho slov prošla od roku 2016 turisty hojně navštěvovaná lokalita Výšiny sv. Metoděje rozsáhlou revitalizací, která byla dokončena v loňském roce. Zbrusu novou dominantou na ní je obří, pět metrů vysoký ocelový rám, který má symbolizovat okno do krajiny.

Na jeho protější straně bylo stanoviště, na němž návštěvníkům povídal o katovně mistr ostrého meče. „Léta Páně 1258 obdrželo královské město Uherské Hradiště právo útrpné. Proto jsme tu přivítali akci mistra ostrého meče, který byl stále v obležení návštěvníků a o svém řemesle jim vyprávěl. Nepoctivé případně přiměl k nápravě,“ řekl Tomáš Chrástek.

„Návštěvníkům jsem nabídla k ochutnání pomazánku z drůbežích jater s brusinkami, směs fazole s anglickou slaninou, dobroty někdejších královských rodin, ale také třeba hrachovou pučálku, která kdysi zasytila a posilovala chudý lid,“ svěřila se Vendula Jeníková z Pardubic, která rozbalila svůj stánek, jen co by kamenem dohodil od obřího okna do kraje.

U velkého stolu se děvčata, ale i kluci, zkoušeli vyrábět náramky na ruku, ale zamířili i na stanoviště, kde si mohli z velkého praku zastřílet na maketu hradu, vyzkoušet si boj v rytířském kolbišti, šermířské souboje, střelbu z luku na barevný terč nebo si prohlédnout palné historické zbraně, o nichž jim povídali členové Sboru uniformovaných ostrostřelců z Kroměříže.

„Počátky stavebních aktivit na Výšině sv. Metoděje sahají pravděpodobně do doby přelomu 8. a 9. století. Ve druhé polovině 9. století zde existovalo významné církevní centrum a pravděpodobně zde sídlil také arcibiskup Metoděj,“ vrátil se do historie Výšiny světce Metoděje archeolog Tomáš Chrástek.Dodal, že výšina nepozbyla významu ani po zániku Velké Moravy.

„Od 10. do 12. století bylo u kostela pohřbeno dalších téměř 900 obyvatel okolních sídlišť. Podle archeologů je tato intenzita pohřbívání dokladem povědomí o významu centra v době Velké Moravy,“ sdělil archeolog Chrástek.

Ve večerní programu si přišli na své milovníci zpěvu a hudby. Krev v žilách jim rozproudila kapela Sory, Petr Bende Trio a Akustyk. Závěr Noci s Metodějem patřil ohnivé show podání skupiny Boca Fuego z Valašského Meziříčí.