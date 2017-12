Krásné gesto. Hoteliér dá na Štědrý den najíst osamělým

FOTOGALERIE / Na jedné straně shon, stres a naštvané obličeje lidí okolo, na té druhé pokoj a teplo rodinného kruhu. Takové jsou vánoční svátky pro většinu lidí.

Ne však pro všechny. Někteří žijí sami a pocit osamělosti se během Vánoc ještě stupňuje. Aspoň částečně pomoct takovým lidem se rozhodl provozovatel Holubyho chaty na Velké Javořině.

"Před rokem jsem četl blog Ludmily Kolesárové z Dobrého anděla o osamělé matce šesti dětí. Tehdy jsem si uvědomil, že každý z nás může udělat šťastným nejen ty nejbližší, ale může svůj okruh rozšířit, například o ty mezi námi, kteří se v čase svátků budou cítit ještě osamělejší než obyčejně," prozrazuje Miroslav Martinček z Holubyho chaty.

Hosty vybere veřejnost na Facebooku

Proto se letos rozhodl něco udělat. Zorganizuje pro 15 opuštěných lidí vánoční oběd zdarma.

"Popovídal jsem si o nápadu Vánočního oběda pro osamělé u nás na chatě se svými nejbližšími a ti byli nadšení. Hned věděli, co je potřeba udělat, jak to všechno připravíme a jak to bude probíhat. Bylo skvělé sledovat, jak se snaží trumfnout, kdo vyrobí jaký dárek," usmívá se chatař z Velké Javořiny.

Dodal, že teď je ale potřeba vybrat lidi, které by měl pozvat. O typy poprosil veřejnost na Facebooku.

Jeho záměrem je pozvat na oběd 15 lidí z blízkého okolí, kteří budou z nějakého důvodu trávit Vánoce sami.

"Zabezpečíme jim odvoz na chatu i zpět, společný oběd a malé dárky," popisuje Miroslav Martinček s tím, že pokud znáte někoho, koho by měl na Vánoční oběd pozvat, stačí napsat e-mail na adresu: info@holubyhochata.sk. Mělo by v něm být uvedeno jméno, adresa, věk a krátký příběh s důvodem, proč by měli osobu pozvat.