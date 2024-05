Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silnými bouřkami, které se v sobotu 18. května odpoledne a k večeru očekávají v pásu od jihu Vysočiny až na sever Moravy.

V oblasti Uherského Hradiště mohou bouřky přinést kroupy do dvou centimetrů, případně větší nánosy menších krup. Výstraha platí do sobotní jednadvacáté hodiny a od nedělní čtrnácté hodiny až do půlnoci.

„Případné bouřky, které se na linii konvergence vytvoří, by měly postupovat poměrně svižně k východu až severovýchodu a díky střihu větru budou organizovanější,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ s tím, že vyloučeny nejsou ani tromby. „Vzduch bude relativně vlhký a v nižších hladinách do jednoho kilometru bude i vyšší střih větru a stáčení větru s výškou,“ vysvětlili vznik vzdušných vírů meteorologové.

