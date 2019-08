Devatenáctiletá Viktorie Šnajdrová tam nebude chybět ani letos. Novinek, na něž se může v rámci letošního programu folklorních slavností v metropoli Slovácka těšit od pátku 6. září do neděle 8. září, spolu s davy návštěvníků, je navíc hned několik.

„Jít v průvodu mezi nespočtem krojovaných znamená pro mě především čest reprezentovat a představit moji obec na tak velké akci,“ svěřila se Viktorie Šnajdrová.

To, že v ani letos v průvodu nebude sama, potvrzují i oficiální zprávy od organizátorů z uherskohradišťského Klubu kultury (KKUH).

„Už dnes máme přihlášených okolo tří tisíc zájemců, kteří v sobotu v kroji představí místa, z nichž pocházejí. Do procesí se letos navíc vrátí i obce z mikroregionu Bojkovsko či z Uherského Brodu,“ prozradila za KKUH Markéta Macháčková.

Počet účastníků průvodu však podle ní rozhodně není definitivní, a tak pořadatelé počítají, že se může konečné číslo krojovaných zastavit až na hranici tří a půl tisíce. Návštěvníci se tak mají na co těšit.

„Jazykem čísel nabídneme dvacet míst, kde se budou pořady slavností konat, jednadvacet otevřených památek a padesát kulturních pořadů, kterých se zúčastní více než stovka folklorních spolků či souborů,“ shrnula Markéta Macháčková.

Krom sobotního průvodu je tradičně největším lákadlem Slováckých slavností vína a otevřených památek večerní návštěva ulice Vinohradská, kde se tentokrát otevře osm historických sklepů, dvaadvacet vinařských a gurmánských stanovišť za doprovodu dvanácti cimbálových muzik. Večer ve Vinařské ulici okoření také národní soutěž vín slovácké podoblasti, kde bude k ochutnání až 563 vzorků od 69 vinařství. Návštěvníky Vinohradské čeká i jedna novinka.

„Tou bude otevření nově opraveného sklepního labyrintu, který vznikl spojením několika sklepů. Celkem dvě stě padesát metrů nabídne například místnost nazvanou Rotunda apoštolů, která je inspirována Poslední večeří páně, nebo Sál předků či Archivní sklep s kapacitou patnáct tisíc lahví,“ popsala charakter noviny mluvčí skupiny SYNOT Magda Pekařová.

Město již tradičně očekává desetitisíce návštěvníku ze všech koutů republiky, ale i světa. S konáním Slavností vína se tak pojí především dopravní omezení.

„Od pátku odpoledne do neděle budou úplně uzavřeny ulice Poštovní, Masarykovo náměstí a Nádražní ulice. V sobotu pak ulice Vinohradská a zdržení na cestě mohou očekávat ti řidiči, kteří budou projíždět Hradištěm v době průvodu, tedy sobotního dopoledne,“ poznamenal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Tamní radnice proto vybízí hosty, aby do města přicestovali alternativní dopravou.

„Přímo se nabízí jízda vlakem, kdy hradišťské nádraží vesměs sousedí s centrem všeho dění,“ dodal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

K šetrnosti vůči životnímu prostředí pak má slavnostem pomoci speciální sada kelímků k opakovanému použití.

„Prodávat se budou na Kolejním nádvoří, Mariánském náměstí či ve Smetanových sadech. Kelímek bude mít objem 0,3 litrů a bude potištěn logem slavností,“ přiblížila Markéta Macháčková.

Finančně se na slavnostech nejvíce podílí samotné město, které kromě organizační kapacity Klubu kultury přispívá na akci 1,3 miliony korun. Ty doplňuje Nadace SYNOT jedním milionem na organizaci slavností a jedním milionem korun na otevření Vinařské ulice, Vinařský fond 500 tisíci a Zlínský kraj pak 300 tisíci korunami.

„Podporu se snažíme držet dlouhodobě stabilní tak, aby bylo pořádání Slavností vína vždy dobře materiálně zajištěno. Máme navíc vždy v rozpočtu něco v záloze, kdyby se stalo, že jeden ze sponzorů vypadne nebo přispěje méně,“ ubezpečil Stanislav Blaha.

Pozvánka na vybrané akce Slováckých slavností vína

Kdo se letos vydá na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek do Uherského Hradiště, by rozhodně neměl vynechat následující akce. V pátek od osmé večerní bude na tamním Masarykově náměstí kromě slavnostního zahájení představen také program s názvem Procházka po Visegrádu – V4.

V sobotu dopoledne od devíti do dvanácti pak bude k vidění slavnostní průvod s názvem Roztančíme celé Hradiště, návštěvníci by pak z památek neměli vynechat návštěvu hradišťské věznice, která bude otevřena v sobotu od jedné odpolední do pěti a v neděli od deváté ranní do páté odpolední. Sobotní odpoledne navíc nabídne i prezentaci jednotlivých mikroregionů, kde se na několika místech od půl dvanácté představí mikroregiony Bílé Karpaty, Staroměstsko, Buchlov, Ostrožsko-Veselsko, Za Moravů, Východní Slovácko a Dolní Poolšaví. Hřebem sobotního programu bude večerní putování Vinařskou ulicí, kde kromě osmi otevřených sklepů mohou zájemci poprvé nahlédnout do sklepního labyrintu.