Na Stupavě se bude lyžovat minimálně do Velikonoc

Poslední místem na Slovácku, kde se lyžuje, je tradičně Stupava. Ani letos tomu není jinak. Areály na Mikulčině vrchu, v Břestku a v Osvětimanech sezonu ukončily. Na svahu v nejníže položeném areálu v kraji leží více než 80 centimetrů sněhu.

"Zatím to vypadá velice slibně, počítáme, že se bude lyžovat minimálně do Velikonoc," prozradil provozovatel skiareálu Lubomír Orel. Nahrává jim prý i fakt, že by se mělo opět ochlazovat. V provozu je tam hlavní, pět set metrů dlouhá, sjezdovka, ta nahoře svahu nefunguje. Areál je otevřený denně od 7.30 do 19.30 hodin. Zájemci tam mohou vyrazit lyžovat i pod umělým osvětlením.