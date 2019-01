Slovácko - Od ledna se bude zdražovat elektřina a plyn. Na Slovácku k tomu přibude ještě zdražení vody. Slovácké vodárny a kanalizace, které domácnosti v regionu vodou zásobují, zvýší cenu o 3,12 procenta.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„V letošním roce zaplatil člověk za vodné a stočné kubíku vody 69,25 korun, od ledna to bude 71,41 korun," sdělil ředitel Slováckých vodáren a kanalizací Lubomír Trachtulec s tím, že jedno procento zvýšení ceny představuje nárůst DPH ze 14 na 15 procent.

Podle statistik se však jedná o nejnižší nárůst cen za posledních sedm let. Ten nejvyšší zaznamenali lidé na Slovácku v roce 2008, kdy cena vzrostla o 4 koruny a 50 haléřů za 1000 litrů vody.

Nejdražší vodu v kraji nabízela letos společnost Veolia na Zlínsku. Tam lidé zaplatili za vodné a stočné s DPH více než 83 korun. Naopak nejnižší částku vydali zákazníci na Kroměřížsku, a to 64,77 korun.

Lidi více štvou elektřina a plyn

„Zdražení o dvě koruny na kubík není mnoho, ale když k tomu připočtete plyn a elektřinu, není to už nezanedbatelná částka," posteskla si důchodkyně Marii Kropáčková z Uherského Hradiště, která bydlí sama s manželem v malém rodinném domě.

Přiznala, že se bojí hlavně zdražení plynu a elektřiny. Tyto energie totiž od ledna podraží v řádů stovek korun. Společnost E.ON, která pokrývá Slovácko, by měla podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zdražit elektřinu domácnostem o 2,4 procenta. Lidé tak ročně zaplatí oproti letošku o 235 korun víc, klienti další energetické společnosti ČEZ dokonce o 268 korun více.

Regulovaná cena plynu, která tvoří asi pětinu celkové ceny, se v příštím roce zvýší o 4,13 procenta. Určit celkovou cenu je ale podle ERÚ obtížné, protože konečná cena závisí na cenových politikách jednotlivých dodavatelů, které se od sebe velmi liší. Podle odhadů úřadu by se zdražení nakonec mělo pohybovat kolem 2,75 procenta.

V takovém případě by se roční náklady domácností, které využívají plyn pouze na vaření, zvýšily průměrně o 94 korun. Roční náklady rodinného domu, kde se plyn využívá k topení, ohřevu vody i vaření, by se zvýšily o 1221 korun.

„Když to sečtu, mohlo by se jednat až o 1500 korun za energie ročně navíc. Vzhledem k tomu, že jsem na mateřské dovolené a malá pořád něco potřebuje, je to citelný zásah do našeho rozpočtu," povzdechla si dvaatřicetiletá maminka Hana Kolomazníková z Uherského Brodu.