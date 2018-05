Na Slovácku se má rušit až 15 matrik. Svatby i úmrtí se mohou komplikovat

Narození, svatby a úmrtí. Takzvané prvozápisy do obecních záznamů mají na starost matriční úřady. Ty má v současnosti téměř každá z větších obcí zřízené v podobě zaměstnance, který se kromě samotné matriky stará například o účetnictví obce.

Jenom na Slovácku lze takových matričních úřadů najít okolo třiatřiceti.

To se však má radikálně změnit. Hned patnáct z nich, tedy téměř polovina celkového počtu, má být podle Ministerstva vnitra zrušena.

Nezbytná fyzická přítomnost matrikářky například při svatebním obřadu se tak může stát nedostatkovým zbožím.

„Vdávám se letos v červnu a už na začátku roku jsme si raději začali vše vyřizovat na matrice, abychom neměli problémy s termínem a matrikářka měla čas. Pokud se matriky na malých obcí zruší, dokáži si představit, že se jejich volný čas ve spádových obcí ještě víc zúží. Za chvíli se tak bude chodit na matriku hned po zásnubách,“ popsala své zkušenosti s vyřizováním svatby na matrice sedmadvacetiletá Tereza Nožičková.

Starost s volnými termíny a zahlcením matričního úřadu po plánovaných změnách má i starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Právě do Brodu by se mělo nově jezdit za matrikou z Vlčnova či Hradčovic.

„Už dnes máme problémy sehnat lidi do úřadů vzhledem k nízké nezaměstnanosti. Máme přitom dvě matrikářky, z toho jednu dlouhodobě nemocnou. Nedovedu si představit, že by měly v sobotu vyrážet střídavě do Brodu, Vlčnova a Hradčovic, kde se bude oddávat,“ kroutil hlavou.

Stejně kritičtí k návrh Ministerstva vnitra jsou i okolní obce.

„Nelze si to malovat tak, že u nás místo zanikne a pracovnice půjde dělat matriku do Brodu. U nás úředník zůstane, protože má na starost i další záležitosti v obci. Je to prostě nesmysl. Zase se jenom státní správa vzdaluje od obyvatel a namísto, aby jim sloužila, jim bude dělat problémy,“ nechápal plánované změny starosta Hradčovic Jan Popelka.

Dva z nejkřiklavějších případů rušení matrik jsou přitom z Vlčnova a Starého Hrozenkova.

Zatímco Vlčnov nemá mít svoji matriku, přestože má více než tři tisíce obyvatel, lidé ze Starého Hrozenkova by měli nově jezdit až do Bánova.

„Vždyť je to hloupost. Když už změnu, tak do Uherského Brodu, kde si člověk vyřídí spoustu dalších věcí. Tak budeme jezdit do Bánova jenom kvůli matrice,“ sdělil starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík.

Sám navíc pochybuje o kapacitách spádových matrik.

„Čím dál tím více jsou populární svatby v přírodě. Nám to problém nedělá, alespoň budeme mít volný víkend. Nevím ale co na to řeknou v Bánově, až budou v pátek a sobotu jezdit po kopaničářských kopcích,“ dodal s lehkou ironií v hlase Milan Vaculík.

Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny se budou rušit jenom ty úřady, v nichž zaznamenali v průměru za období 2014 – 2016 méně než dvacet prvozápisů.

„Vedle toho byly posouzeny situace s delší dojezdovou vzdáleností, než je dvacet kilometrů, takové matriční úřady byly zachovány, nicméně fyzický kontakt občana s matrikou je vesměs pouze v případě uzavírání sňatků,“ píše ve svém dopise samosprávám.

Změny by měly vstoupit v platnost na začátku roku 2019.