Na Slovácku ještě dnes volí prezidenta. Výsledky budou známy odpoledne

Lidé z jižní Moravy mohli volit prezidenta České republiky také v zahraničí. Pro řadu z nich to však bylo příliš komplikované a k volební urně se nakonec nedostali. Jako například Věra Křížová z Útěchova, která žije s přítelem na jižním ostrově Nového Zélandu. „Nebyli jsme volil ani v prvním ani ve druhém kole prezidentských voleb. Voličský průkaz nebyl až takový problém vyřídit, ale museli bychom pak letět na severní ostrov do hlavního města Wellingtonu. Sice jsou prezidentské volby pro nás důležité, ale takový výlet by byl moc drahý. Už jsem podepsala asi dvě petice, aby nám udělali volební místnost i v hlavním městě jižního ostrova. Zatím bez úspěchu,“ uvedla žena.