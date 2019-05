Oddechnout si a vyklouznout ze šedi všedních dnů se rozhodl v polovině druhého květnového týdne Alexandr Vondra, pravicový politik, řadový člen ODS, signatář Charty 77, ale také bývalý ministr zahraniční, místopředseda vlády pro evropské záležitosti, šéf obrany, velvyslanec v USA či senátor.

Ve Starém Městě poskytl Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

Z Litoměřic, kde s rodinou žijete, jste si vyjel na pár dnů na jižní a východní Moravu. Pohltila vás na Slovácku atmosféra lidových písní, krojů, tradic i rozmanitá paleta vín nabízených na desáté výstavě ve Starém Městě?

Než jsem se na ni dostal, zastavil jsem se v Brně, pak jsem jako amatér u rybníků v Mutěnicích, v mém zamilovaném místě fotografoval vodní ptáky a poslouchal krásný ptačí zpěv. V Luhačovicích jsem se zúčastnil otevírání lázeňských pramenů a ochutnával jejich léčivé vody. Nyní koštuji ve Starém Městě lahodná vína.

Kdo vás na jubilejní X. ročník výstavy vín ve Starém Městě pozval? Pořadatelé nebo některý z vašich přátel?

Pozval mě na ni můj bývalý náměstek na ministerstvu obrany, ale také kamarád Libor Karásek. Já ale jezdím na Slovácko velice často i bez jeho pozvání, protože mám tento kraj velice rád a mám v něm spoustu dobrých přátel. Čím jsem starší, tím raději na Slovácko jezdím. Kdykoliv do tohoto regionu přijedu, tak v něm cítím vřelost lidí, která mě moc nabíjí. Mnohokrát jsem byl v Uherském Hradišti na letní filmové škole, která je pro normální lidi lepší, než Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.

Když na Slovácko z různých důvodů přijedete, neobáváte se, že by vás ti plnokrevní lidé, třeba při koštu vína, ale nejen při něm napadli, že byste od nich při výměně názorů či politických diskuzích dostal přes pusu?

Jak už jsem řekl, já jezdím na Slovácko velice často. Nikoliv lidi provokovat, ale s otevřeným srdcem a lidé mě tu tak také přijímají. Nikdy jsem se tu nesetkal s žádným incidentem. Lidé na Slovácku dobře poznají, jestli se za nimi někdo přijede porvat nebo se s nimi kamarádit. Při různých politických diskuzích můžeme mít rozdílné názory, nemusíme spolu souhlasit, ale fyzicky bychom se rozhodně neměli napadat. Samozřejmě, že se vyskytnou různé emoce, ale lidé by je měli umět krotit.

Zažil jste na Slovácku nebo na Valašsku, kam také rád jezdíte, že by se tu chlapi při koštech vína nebo slivovice kvůli politickým názorům porvali?

To ne. Chlapi se třeba kvůli svým názorům pohádají, protože všichni nemají stejné názory, ale mlátit se? Nikdy jsem tu nezažil konflikt, který by mě vyděsil, bylo by mi při něm ublíženo, nikdy jsem se tu nebál. Já se bál, když jsem chodil v černošských čtvrtích v Bronxu či New Yorku, ale tady na Slovácku nebo Valašsku nikdy. Já do těchto regionů nepřijíždím provokovat, přijíždím sem mezi své přátele.