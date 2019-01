Uherské Hradiště – Jeseníky, italské Dolomity, ale také třeba Thajsko či Japonsko. Všude tam trávili závěr roku 2014 obyvatelé Slovácka. Do těchto exotických destinací však vyráželi především kolem Silvestra, vánoční svátky podle informací místních cestovních kanceláří trávila většina z jejich klientů doma.

„Je znát, že jsou Češi celkem hodně konzervativní, Vánoce máme raději v kruhu svých blízkých a cestuje se případně až po nich," sdělil své postřehy Josef Nožička z hradišťské cestovní kanceláře Primaroute. Jakmile však Vánoce odezní, už se lidé nebojí vyrazit, jak se říká, za hranice všedních dnů. V zmiňované cestovní kanceláři si rodiny nejčastěji kupovaly týdenní pobyty v Jeseníkách a dalších tuzemských horách. Nechyběli však ani zájemci o užívání si posledních dnů v roce v Dominikánské republice či na Kapverdách. „Velký zájem byl o české hory, například Jeseníky či Krkonoše. Hodně zákazníků u nás zjišťovalo podmínky této dovolené i pro své psí mazlíčky," potvrdila slova svého kolegy majitelka cestovní kanceláře Veligradtour Milena Schneyderová. I tato cestovní kancelář prodala nemalý počet výletů do zahraničí. „Jednalo se hlavně o dny kolem Silvestra. Lidé mířili do Emirátů či do Thajska. A jedna rodina si u nás například kupovala letenky do Japonska, kam cestovala na závěr roku za svou dcerou," uvedla Milena Schneyderová.

Další z možných důvodů, proč exotické dovolené o Vánocích „netáhnou", naznačila pracovnice agentury Rekotour v Uherském Hradišti Anna Pavlicová. „Třeba Egypt se u nás ke konci roku prodával hodně, nicméně ne na samotné vánoční svátky. V tomto období totiž s nejrůznějšími příplatky vycházel celkem draze," vysvětlila Anna Pavlicová. Od přepážky této společnosti si v prosinci zákazníci odnášeli také čerstvé smlouvy na odlet do Dominikánské republiky či na Kubu.

Poměrně nízký zájem o trávení závěru roku 2014 na českých vrcholcích hor naopak hlásí z Uherského Brodu. „Je zajímavé, že oproti jiným rokům byla u nás slabá poptávka o prosincovou dovolenou na českých horách. Dost možná to způsobil nedostatek sněhu," vysvětlila za brodskou cestovní agenturu Dalima její majitelka Dagmar Hradecká.

Mimo české pobyty a exotické destinace, všechny oslovené cestovní kanceláře hlásily také stálý zájem o lyžařské pobyty v zahraničí. Také ke konci roku 2014 obyvatelé Slovácka vyráželi za týdenním lyžováním do italských Dolomit, francouzských Savojských Alp, či na kratší pobyty k sousedům do Rakouska.