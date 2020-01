Na stolech jsou nachystané čisté, prázdné baňaté štamprlky se zúženým hrdlem, určené pro hodnocení vzorků destilátů. Nechybí ani archy papíru, tužky k zapisování výsledků, džbány s pitnou vodou, nádobky na oplachování koštovaček, na talířích kousky sýru a chleba, aby fajnšmekři měli ochutnané pálenky čím zajídat.

Degustaci zahajuje člen Klubu přátel slivovice Salaš Karel Mareček. Degustátorům představuje takzvaný nultý vzorek a seznamuje je s pravidly senzorického posuzování destilátů.

„Zatímco na některých degustacích hodnotí porotci na dané stupnici po půl bodu, u nás máme jasná a průhledná pravidla a budeme hodnotit po desetinách. Z dnešního hodnocení pošleme do příštího kola třicet nejlepších vzorků slivovice ze švestek a durancií, ale také po třech nejlépe hodnocených vzorcích pálenek z ostatních druhů ovoce,“ informuje degustátory Karel Mareček.

Malý rituál

Samotná degustace je malý rituál. Porotci nejdříve vůní potěší své čichové buňky, pak zrakem posoudí barvu a nato vzorek ochutnají. Další pocity projevují různě. Někdo dělá grimasy, jiný souhlasně zamumlá, další hloubá a s vážnou tváří zapíše vzorku body.

„Tahle slivovice by možná chutnala muzikantům po pohřbu nebo při fasádě domu. Ale dala by se vypít i při zabíjačce,“ řekne s pousmáním jeden z degustátorů. Ale zaznívají i jiná vtipná hodnocení pálenek. Z výrazů mnohých tváří lze ihned vyčíst, že některé pálenky se vskutku podařily i to, že některé už na tom až tak dobře nejsou.

Na degustačním pálenkového klání vybírají porotci třicet nejlepších slivovic, z nichž příští týden v pátek vybere užší komise absolutního šampiona, který si domů odnese velký zvon, symbol salašských koštů slivovice. Na něj bude mít právo poprvé si před návštěvníky zazvonit. Na 33. ročníku salašského koštu slivovice budou vyhlášeni také vítězové v jednotlivých druzích pálenek z letního ovoce a likérů.

„Na letošní hodnocení předložili majitelé pálenek z různých koutů Moravy 154 vzorků slivovice ze švestek a durancií, 33 hruškovic, 47 meruňkovic, 20 kalvádosů, 35 pálenek z ostatních druhů ovoce a 22 domácích likérů. Raritou mezi nimi byl už druhým rokem fialkový likér,“ informuje zapisovatelka vzorků Vlasta Masaříková.