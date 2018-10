Na Salaši rozšířili nabídku volnočasových aktivit pro děti

Přestřihnutím symbolické pásky byly v sobotu za deštivého počasí slavnostně uvedeny do provozu zcela nové herní dětské prvky a zázemí oddychově relaxační části sportovního areálu na Salaši.

„V něm až do letošního roku byly na hřišti už zastaralé dětské herní prvky. Proto věřím, že o ty zbrusu nové bude ze strany dětí velkým zájem. Jim a jejich rodičům tak dlouhodobě nabídneme možnosti k aktivnímu trávení volného času,“ uvedla starostka Salaše Jitka Točková.

Děti se podílely svým způsobem na přípravné fázi projektu, a to výtvarným ztvárněním svých představ o nových herních prvcích. Následně se sešlo vedení obce s několika rodiči a dětmi, aby společně promysleli záměr dětského hřiště a vybrali z mnoha návrhů ty nejvhodnější herní prvky, které by zapadly do konečné podoby projektu. Poté bylo na základě těchto přání zkonzultováno nejvhodnější rozmístění prvků ve vyčleněném prostoru salašského sportoviště.

Celkové náklady na vybudování nových dětských prvků na salašském sportovišti činily 553 tisíc korun, z toho dotace z Fondu Zlínského kraje byla ve výši 331 tisíc korun. Finančně se na vzniku herních prvků podílela i obec. Z její kasy vysály 222 tisíc korun.

Navzdory tomu, že při slavnostním zpřístupnění nových herních prvků pršelo, jako první si je v doprovodu svých rodičů neváhal vyzkoušet Vašíček Hájek (1,5 roku) z Uherského Hradiště.