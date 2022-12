„Průměrně jsme na našem pracovišti vyšetřili téměř 80 mužů denně. Z celkového počtu odebraných vzorků jsme zachytili šest pozitivních případů, u kterých výsledky signalizovaly vážný problém. Věk těchto pacientů se pohyboval od 55 do 65 let,“ sdělila primářka oddělení klinické biochemie Bronislava Rozhonová.

Více než 160 testovaným zájemcům pak byly naměřeny hraniční hodnoty.

„Těmto mužům, jejichž výsledky spadly do tzv. šedé zóny, doporučujeme podstoupit v co nejkratší době vyšetření na urologické ambulanci. Opravdu není na co čekat, čím dříve je případné nádorové onemocnění diagnostikováno, tím větší je šance na úspěšnou léčbu,“ dodala primářka Rozhonová.

Letošní ročník Movemberu mohla poprvé podpořit i široká veřejnost. Uherskohradišťská nemocnice ve spolupráci se společností Beckman Coulter a spolkem MYSLI Jinak připravila pro všechny milovníky pohybu nultý ročník výzvy Vyběhni v Movemberu s UHN. Akce byla symbolicky zahájena 1. listopadu společným výběhem od laboratoří klinické biochemie.

„Za každý uběhnutý kilometr v průběhu celého měsíce listopadu nám partnerská firma přislíbila 5 kč, a to až do výše 6 000 kilometrů. S velkým potěšením jsme po sečtení výsledků došli k závěru, že odvážně vytyčený cíl byl zásluhou 69 aktivních běžců překonán o téměř 800 kilometrů,“ uvedl organizátor akce a také aktivní účastník běžecké výzvy David Vacke.

Díky úžasné aktivitě všech sportovců dostála společnost Beckman Coulter svému závazku a věnovala Uherskohradišťské nemocnici 30 000 Kč.

„Tato částka bude použita na nákup diagnostických sad sloužících právě k vyšetření rakoviny prostaty,“ uvedla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.