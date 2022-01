Ten se uskutečnil ve venkovním areálu botanické a sladkovodní expozice Živá voda na Modré. K ponoru do tamní ledové vody pozvali Radomír Válek s Vladislavem Klukou i další zájemce o mrazivou akci. Ke koupališti pokrytému ledem, přišli pouze s dalším ostříleným otužilcem, Daliborem ze Starého Města, který si nepřál zveřejnit své příjmení.

„Další z pozvaných otužilců asi zchvátil covid-19 nebo jsou v karanténě,“ řekl posmutněle Radomír Válek, který otužuje své tělo ve studených vodách Slovácka od 21. března 2000.

Předsilvestrovská koupel na Živé vodě v Modré

Z dřevěného mola sestupuje po schůdcích k zamrzlému přírodnímu koupališti krůček po krůčku, aby na něm pomocí sekery prosekával čtyřcentimetrovou vrstvu ledu, zatímco Ladislav Kluka spustil do vody teploměr, aby se z něj po několika minutách dozvěděl, že voda vyhnala rtuť teploměru jen na dva stupně nad nulu.

V areálu biocentra se držela venkovní teplota dva stupně pod nulou. Podle samotných účastníků by bylo ale teplejší počasí spíše na škodu.

„Je to tím, že čím větší je venkovní teplota vzduchu, tím je voda pocitově studenější. O to je pak složitější v ní vydržet,“ vysvětlili otužilci, kteří se v jednom z minulých roků, kdy venkovní teplota klesla až na jedenáctý stupínek pod nulu, chodili na chvilku do vody spíše ohřát.

Radomír i Ladislav prozradili, že už třetí zimu za sebou plavou spolu dvakrát týdně. Jednou ve všední den, jednou o víkendu. Mrazivá zábava v „ledárně“ jim prostě učarovala. „Musíme ale říct, že dnešní koupání ve studené vodě se nám líbilo, a určitě do ní půjdeme po Novém roce zase,“ řekli otužilci s úsměvem.