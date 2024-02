Před několika dny se příbuzní, bývalí kolegové a známí rozloučili s dlouholetým lékařem, oblíbeným a spolehlivým člověkem, který každého pacienta vyšetřoval a ošetřoval s často až obdivuhodnou lidskostí MUDr. Jaroslavem Knotem.

Houkající sanitky se zapnutými majáky vyprovodily MUDr. Jaroslava Knota na poslední cestě | Foto: archiv ZZS Zlínského kraje

„Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje doslova žil a byl velkým srdcařem přednemocniční neodkladné péče. A to i v době, kdy na záchrance nepracoval, ale působil jako vedoucí zdravotnického referátu na okresním úřadě v Uherském Hradišti a později také jako odborný pracovník Krajského úřadu ve Zlíně,“ řekla mluvčí ZZS Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

MUDr. Jaroslav Knot se na zajištění přednemocniční neodkladné péče podílel ještě v době, kdy tato služba spadala pod jednotlivé nemocnice.

V Uherském Hradišti ji vykonával neuvěřitelných 20 let, a to od roku 1975 do roku 1995. Ke zdravotnické záchranné službě se vrátil v roce 2003. O tři roky později se ve výjezdové základně v Uherském Hradišti stal staničním lékařem a v roce 2007 vedoucím lékařem celé uherskohradišťské oblasti. Do zaslouženého důchodu odešel v roce 2014.

„Už jen tento velmi stručný výčet jeho profesního života jasně potvrzuje, že záchrana lidských životů v rámci přednemocniční neodkladné péče byla pro MUDr. Jaroslava Knota celoživotním posláním. Houkajícími sanitkami se zapnutými majáky doprovodily posádky z výjezdové základny v Uherském Hradišti MUDr. Jaroslava Knota na jeho poslední cestě,“ dodala mluvčí Gabriela Netopilová Sluštíková.