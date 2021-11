Stalo se to před mnoha lety. Hlídal jsem tenkrát moji šestiletou neteř Natálku, která si na návštěvu pozvala kamarádku Anetku. A jak už to tak u holčiček chodí, po chvíli, kdy probraly vyučování první třídy, začaly drbat.

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce.Zdroj: Tomáš ChrástekNejdřív zhodnotily oblečení paní učitelky, pak se pustily do nemožných rodičů a po chvíli Natálka řekla se zcela vážnou tváří: „Teď ti prozradím něco, co ti vyrazí dech, ale je to pravda. Dozvěděla jsem se to včera, říkali to v televizi. Radši se na to posaď,“ vyzvala kamarádku a ta konsternovaně usedla na koberec mezi barbíny.