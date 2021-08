Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce.Zdroj: Tomáš Chrástek

„Buďte v klidu, přibrali všichni a nikomu se to nelíbí,” odvětila a pokračovala v práci. Já jsem pak ale hned běžel domů a vyděšeně se stavěl na váhu, abych ve finále uznal, že se sebou musím začít něco dělat.

„Nemůžeme všichni vypadat jako ze žurnálu,” okomentovala odpoledne situaci kamarádka, které jsem se s tou strašnou hrůzou, že jsem přibral tři kila, svěřoval.

„Někdo musí být tlustý, jiný vysoký, další s krátkýma nohama, ostatní plešatí, s dvěma bradama a nebo s propadlým hrudníkem. To by byla na světě hrozná nuda,” smála se a bylo vidět, jak svá kila navíc umí nosit a po vydatném obědě si s chutí dá i zmrzlinový pohár.

„Ať z toho života něco mám,” dodává vždycky.

Jenže všechny celebrity na fotkách vypadají dokonale. Hladká pleť, krásné vlasy, nádherná postava.

„Je to podvod století,” řekl mi nedávno kamarád herec, který tráví často dlouhé chvíle ve společnosti jedné naší slavné herečky, která se na titulních stranách objevuje jako prototyp té nejkrásnější ženy.

„Nejdřív na ní makají tři hodiny vizážisté a kadeřníci, nato se jde vyfotit a pak na ní makají další tři hodiny lidé ve fotoshopu,” uklidňoval mě, když jsem v zrcadle zase zkoumal své nedostatky.

A přitom - důležité je úplně něco jiného. Přestat sledovat ideál krásy na sociálních sítích, vypnout mobily a mluvit spolu, chodit ven, radovat se.

„Anonymní svět nikdy nemůže nahradit lidskost,” shrnuje jeden z hlavních nešvarů dnešní doby zpěvačka Aneta Langerová, která se z něj vyzpívala i ve skladbě Tělo 2086.

„Lidi ztratili sílu, ve virtuálním víru málokdo se dívá přímo do očí,” zpívá Aneta.

Možná si říkáte, co teď s tím. Odpovědi zkusím najít na mé rozhlasové pohovce. Jako první si na ni pozvu dámu, která nám poradí, jak vypadat rozumně a nezbláznit se z toho, když tomu tak není. Bude jí lékařka, psychoterapeutka a také moderátorka oblíbených televizních pořadů Kateřina Cajthamlová.

Určitě nás uklidní, že ideál krásy nenajdeme v časopisech a v televizních reklamách. A pak vyřešíme komunikaci a chuť být spolu víc naživo, než přes sociální sítě, a to bez ohledu na to, jak vypadáme. K tomu bude mít určitě co říct zmiňovaná zpěvačka Aneta Langerová.

Těším se v sobotu v 15.00 na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A pokud vám to nevyjde, nemusíte smutnit, Český rozhlas nabízí všechny mé pořady včetně nezkrácených rozhovorů s hosty i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

Josef Kubáník

Nový projekt přináší každou středu v Deníku fejeton oblíbeného herce Josefa Kubáníka, který si bude možné poslechnout i na vlnách Českého rozhlasu Zlín.