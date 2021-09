Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce.Zdroj: Tomáš Chrástek

Zahrnula mě hromadou výčitek, že jsem jí na jevišti neřekl přesný text, což jsem jistě měl, a když vyslovila poslední větu: „Možná by ti prospělo, kdyby sis to víc opakoval,” tak jsem neodpověděl.

Čekala, že si to nenechám líbit, ale já jsem se místo toho na ni díval a mlčel jsem. V tom mlčení bylo všechno.

I ty situace, kdy ona sama během představení spletla text a každý to přešel s tím, že jsme jen lidé chybující, i to, že jsem zrovna prožíval těžké dny a myšlenky mi na jevišti tu a tam utíkaly jinam… „Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí,“ připomínal jsem si slova dalajlámy a nikdy by mě nenapadlo, jak zafungují.

Rázem totiž bylo po konfliktu. Mlčení je magická věc.

„Když je ticho naplněné obsahem, když víš, co v tu chvíli sděluješ, může být nekonečné,” říkal mi na škole učitel herectví a připomněl, že chytře zvolená pauza třeba uprostřed věty si získá tolik pozornosti diváků, až vás to zaskočí.

Pak vám všichni visí na rtech a čekají, co bude. Mlčet se dá ale i z nutnosti. Své o tom vědí nejenom zločinci, kteří kryjí spolupachatele, ale i hrdinové válek a také majitelé tajných receptur, co v trezorech ukrývají rodinné poklady dědící se z generace na generaci a když na ně dojde řeč, zamykají pusu na zámek a nedostanete z nich ani slovo.

A co teprve mlčení z radosti a z hravosti! Kolik slov řekne tanečník, či mim? A kolik s nimi zažijete emocí a příběhů? O všech možných způsobech mlčení si popovídám s mými hosty na rozhlasové pohovce, i když si moc dobře uvědomuji, že mlčení a rozhlas nejdou vůbec dohromady.

Kdo na ni tedy usedne? Prvním hostem bude Ivana Stuchlíková. Její jméno vám možná nic neřekne, ale stačí dodat, že patří k mařatické pekárně. Ano, k té, co vlastní tajný a přísně střežený recept na jedinečný chleba. A druhým hostem bude dvojnásobný vítěz taneční soutěže Star Dance - když hvězdy tančí - choreograf, pedagog a hlavně tedy tanečník Jan Onder.

Těším se, že nám povypráví o tom, co všechno se dá mlčením říct. Možná si říkáte, že dnešní fejeton je kratší, než obvykle. Máte pravdu.

Celou dobu mi totiž zní v uších známé: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.”Těším se na vás v sobotu po 15.00 hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín a kdybyste to nestihli, tak nevadí. Všechny mé pořady už najdete i v podcastech.

Stačí mít aplikaci Můj rozhlas a zadat si do vyhledávače čtyři slova: „Na pohovce Jožky Kubáníka”. Přeji vám spokojené poslouchání.

Josef Kubáník

Nový projekt přináší každou středu v Deníku fejeton oblíbeného herce Josefa Kubáníka, který si bude možné poslechnout i na vlnách Českého rozhlasu Zlín.