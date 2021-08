Na pohovce Jožky Kubáníka. Rozhlasový fejeton, tentokrát o čase

autor externí





Bylo nebylo. V Mexiku žije jistá žena Leonora. Je jí okolo padesáti, má nadváhu, ne příliš slušivý účes a manžela Juana. A jak to tak někdy bývá, v nepozorovanou chvíli odemkla mužův telefon, aby se ujistila, že v něm nemá nic, co by slušný Mexičan mít neměl, a našla v něm šílenou věc.

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce. | Foto: Tomáš Chrástek

Na jedné fotce se ten dobytek objímal s mladou a štíhlou krasavicí. A protože Leonora je jako správná Mexičanka horkokrevná a jako nesprávná žena i žárlivá, na nic nečekala, popadla v kuchyni nůž a milého Juana několikrát bodla, aby si zapamatoval, že se nebude tahat s cizími courami. Asi by v tom bodání nadšeně i pokračovala, nebýt toho, že ji stejně vášnivý manžel zastavil a rázně jí vysvětlil, že na inkriminované fotce je… ona sama. Ano, stačilo pár let a madam se nepoznala. Teď čeká v cele na soud. Že se vám zdá příběh přitažený za vlasy? Věřte, nebo ne, je pravdivý a přihodil se před několika týdny. Možná jste i vy něco podobného zažili. Ne snad, že byste měli vraždit vlastní protějšky, ale že čas pozměnil něčí podobu natolik, že jste jej zkrátka nepoznali. Mně se to stalo, i když to tak dramatické, jako na druhé straně zeměkoule, samozřejmě nebylo. Trávil jsem čas u kamaráda v Paříži a na jeho stole objevil snímek fešáka náramně připomínajícího Alaina Delona. „Jé, kdo to je?“ zeptal jsem se a odpověď tušíte. Na pohovce Jožky Kubáníka. Rozhlasový fejeton, tentokrát o hrách Přečíst článek › „To jsem já,“ odvětil kamarád a já jsem nevěděl, co říct, protože po deseti letech od pořízení snímku nebyl ani náhodou hezký, štíhlý, vlasatý a už vůbec se nemohl vejít do toho elegantního oblečení. Inu, čas…Zamýšlíte se taky občas nad tím, jak se čas podepsal na známých tvářích, které vídáte v televizi? Nebo se s tím, co udělal s vámi, potýkáte večer co večer u zrcadla? Jestli vám podobné situace nejsou cizí, tak vás zvu na moji rozhlasovou pohovku. Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce.Zdroj: Tomáš Chrástek O tom, co čas dokáže, se pobavím s mými pozoruhodnými hosty. Prvním bude muž, jehož jméno asi neznáte, ale který je nesmírně důležitý, protože se stará o jeden z nejvzácnějších strojů času na světě, a to o pražský orloj – pan Petr Skála. A jako druhou přivítám dámu, které čas spíše fandí a je krásná už mnoho a mnoho let a já se jí rád zeptám, jak to dělá. Je to zpěvačka Lenka Filipová, a když budeme hodní, tak nám zazpívá i jeden z jejich největších hitů – Za všechno může čas. Těším se na vás v sobotu od 15.00 na vlnách Českého rozhlasu Zlín a přináším také novinku. Pokud byste náhodou neměli sobotní odpoledne čas a Pohovku neslyšeli přímo ve vysílání, nebuďte smutní. Celé pořady včetně nezkrácených rozhovorů s mými hosty už najdete i v aplikaci Můj rozhlas. Josef Kubáník Nový projekt přináší každou středu v Deníku fejeton oblíbeného herce Josefa Kubáníka, který si bude možné poslechnout i na vlnách Českého rozhlasu Zlín.