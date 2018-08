Radek Henner: Na padlé vojáky by měla být celá země hrdá

ROZHOVOR / „Mise v Afghánistánu patří k těm nejtěžším. Každý voják který tímto vojenským nasazením projde, je skutečným profesionálem a může být nasazen na jakoukoliv bojovou i nebojovou činnost,“ uvedl pro Deník v reakci na nadělní smrt tří čekých vojáků Radek Henner, plukovník Generálního štábu v záloze a bývalý ředitel zlínské krajské vojenské správy. Sám má zkušenost z mise například v Kosovu.

Radek HennerFoto: Deník / Jan Karásek

Připomenul, že v Afghánistánu padl i voják ze Zlínského kraje – Radim Vaculík, a to 30. dubna 2008

„Osobně jsem ho ukládal do hrobu,“ vzpomněl na jednu z nejtěžších chvil v životě Radek Henner.



Co říkáte na názory některých lidí kteří si myslí, že čeští vojáci v Afghánistánu jsou za tyto mise placeni. Že pokud jsou na takovou vojenskou misi, ví, co je může potkat. Že jsou to žoldáci a podobně?

Žádná finanční částka nemůže kompenzovat nebezpečí a rizika, kterému jsou čeští vojáci vystaveni v zahraničních operacích. Samozřejmě, že jsou naši vojáci připravováni na všechny eventuality, které je mohou v průběhu plnění úkolů potkat. Uvědomují si, že je to velmi náročný a nebezpečný úkol. Je to jejich práce, jako každá jiná. Pro ty, co by o našich vojácích mluvili jako o žoldácích, mám tento vzkaz: Jako velitel českých vojáků v zahraniční operaci mohu s odstupem času s čistým svědomím potvrdit slova náčelníka Generálního štábu, genpor. Aleše Opatu, tedy že padlí vojáci jsou hrdinové, celá země by na ně měla být hrdá. I já jsem hrdý na mé bývalé kolegy, kteří položili život za bezpečnost naší vlasti

.

Je možné, aby v těchto místech byli vojáci lépe chráněni?

Takové situaci, která měla za následek hrdinnou smrt tří našich nejlepších vojáků se nedá stoprocentně zabránit. Každý pohyb v zastavěném prostoru, kde se navíc pohybují civilní osoby, je velmi specifický a extrémně nebezpečný. V takovém prostoru může voják použít pouze balistickou ochranu. Ta ale nemůže ochránit před tak devastujícím výbuchem.



Dá se pak například zabránit tomu, aby vojáci v nepřehledném terénu museli opouštět obrněná vozidla jak to bylo v nedělním případě?

Pro splnění zadaných úkolů bývá i potřeba opustit techniku a pokračovat v plnění úkolů pěšky. Tak to také hlídka v neděli správně vyhodnotila, a zvolila tuto formu nacvičené činnosti. Tato tragická událost je předmětem vyšetřování. Podle mých zkušeností a z informací, které mám k dispozici, jsem přesvědčen, že naši vojáci neudělali žádnou chybu.