Na koštu vín v Tupesích chutnali 464 vzorků

Výroba - Výroba Elektrotechnici a technici energetici23 000 Kč

Ostatní elektrotechnici a technici energetici Projektový manažer. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, řízení projektů ve všech jeho fázích, tvorba cenových nabídek, komunikace se zahr. zákazníky, technická asistence obch. úseku, získávání nových obch. partnerů, min. SŠ vzdělání v oboru elektromechanika nebo strojírenství, znalost AJ (na komunik. úrovni) podmínkou, znalost RJ výhodou, ochota služebně cestovat do zahraničí, znalost infor. systémů a IT technologií výhodou, ŘP "B", flexibilita, spolehlivost, samostatnost, pouze životopis na e-mail.. Pracoviště: Evpú defence a.s., Jaktáře, č.p. 1781, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Lucie Řezáčová, +420 572 557 542.