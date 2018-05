Na koštu v Dolním Němčí mohli ochutnat i vína z roku 2010

Plnoletým se v sobotu odpoledne stal košt vín v Dolním Němčí, návštěvníci tam za tónů reprodukované hudby totiž mohli ochutnávat vzorky už poosmnácté. Letos byl tamní košt už podruhé nehodnocený.

"Máme málo lidí, respektive degustátorů. Hodnotit vína se většinou chodí na oplátku a my máme v obci asi už jen čtyři vinaře," vysvětlil za pořádající zahrádkářský svaz jeho předseda Antonín Světinský.

Přestože se jednalo o menší košt, kde mohli příchozí vybírat ze stovky bílých vín, 41 červených a devíti rosé, své příznivce si našel.

Kvůli atmosféře tam už potřetí zavítal otec a synové Václavíkovi.

"Proč měnit něco, co je příjemné. Líbí se nám tu. Navíc takto se nikdo nemůže vymlouvat, že to má dál než jiný, protože daleko to máme všichni," pousmál se Libor Václavík s tím, že on sám žije v Ostravě, bratr v Praze a otec v Mostě.

Protože je košt menší, dozví se tam podle svých slov daleko víc o víně a příjemně si popovídá, než kdyby vyrazili na velkou akci.

Ochutnávka v Dolní Němčí je jedna z posledních, ne-li poslední v sezoně v regionu.

Pořadatelé s ním totiž začali před 19 lety, aby doplnili program hodů, jež se v obci konají první víkend v květnu.

Postupně se ale termín posunul až jeho poloviny.

Návštěvníci mohli ochutnat vína především ze slovácké podoblasti, ale našly se tam vzorky i ze Znojemska nebo Dolních Věstonic.

Perličkou pak byla dvě vína z roku 2010 – Neronet a Chardonnay.