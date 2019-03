Na košt ve Lhotě zavítala i návštěva z Kazachstánu. Šampión je z Buchlovic

Košt slivovice a Mužský pěvecký sbor. To je parádní spojení, které ve Lhotě funguje už několik let. O letošní košt byl obrovský zájem. Chlapi ze sboru, kteří jsou organizátorem koštu, museli do obecního sálu přidávat několik stolů. Letošní košt byl rekordní i co do počtu vzorků. Pěstitelé přinesli 486 vzorků slivovice a jiných ovocných pálenek.

„Bylo poznat, že v minulém roce byla krásná úroda. Řekl bych, že máme zhruba o sto vzorků víc, jak v minulém roce a jsou velice kvalitní," hodnotil košt jeden z hlavních organizátorů Petr Radoch a dodal. „Překvapila nás návštěvnost, máme plno. Je tady přes dvě stovky platících." Šampionem koštu se stal Martin Hejmalík z Buchlovic se svojí slivovicí z roku 2016. „V loňském roce jsem vyhrál s meruňkou. Za titul jsem samozřejmě rád, ale ještě teď jsem z vyhlášení nervózní," svěřil se šťastný vítěz. Z šesti hlavních ocenění zůstali ve Lhotě jen dvě. Gabriela Nohálová získala diplom v kategorii likéry za medovinu s mátou a Vojtěch Radoch za vzorek třešně. Další ceny putovaly mimo lhotský katastr. Vítěz meruňkovice se stal Petr Beňo ze Znojma, hruškovice Miroslav Rokyta z Nedakonic, jablkovice Radek Svozil z Javorníku a šampionem už zmiňovaný Martin Hejmalík z Buchlovic. „Když se nebudou Lhoťané umísťovat, tak asi budeme muset udělat košt jenom pro místní," okomentoval s úsměvem výsledky organizátor akce Petr Radoch. Na košt přijela do Lhoty i návštěva z dalekého Kazachstánu Ajgul Chairullina. „Máme tady kamarádku, která nás pozvala. Je to moc krásná akce," svěřila se sympatická černovláska, která žije v Česku už několik let. O vytvoření co nejlepší nálady se na lhotském koštu snažila známá cimbálová muziky Olšava z Uherského Brodu.

Autor: Stanislav Dufka