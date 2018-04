Na kolo s 0,5 promile? Senátora Valenta chce hájit vinařské cyklostezky

Účetní finanční a investiční Finanční účetní. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Evidence a účtování přijatých faktur od odběratelů, vystavování faktur odběratelům, příjem a výdej hotovosti Kč pokladny a ostatních měn, vedení pokladní knihy, kontrola a vyplácení cest. výdajů zaměstnanců, vyhotovování statických výkazů, znalost AJ výhodou, min. 1 rok praxe v oblasti účetnictví, znalost podstaty podvojného účetnictví, samostatnost, spolehlivost, preciznost, PC gramotnost v prostředí Windows (Word, Excel), bezúhonnost, schopnost spolupráce v týmu, dotované záv. stravování, odměny za prac. jubilea, hrazené očkování proti chřipce, nástup dle dohody, životopisy zasílejte na e-mail nejpozději do 5.4.2018.. Pracoviště: Slovácká fruta, a.s., Na Drahách, č.p. 814, 686 04 Kunovice. Informace: Jana Strnadová, +420 572 534 854.

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 19 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář do živočišné výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok, provádění údržby zařízení a technologie v provozu živoč. výroby, vč. oprav vodoinstalace, výuční list, svářeč. průkaz, ŘP "B", praxe min. 5 let v zemědělství výhodou.. Pracoviště: Agrokomplex kunovice, a.s., V Úzkých, č.p. 1487, 686 04 Kunovice. Informace: Marie Baťková, +420 724 045 214.