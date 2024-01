„Loni v létě jsme měli Plzeň za 46 korun, po podzimním zvýšení cen pivovarem jsme zdražili na 48 korun a tuto cenu držím. Zatím to nemám v plánu, ale pokud bych v nejbližších týdnech cenu plzeňského zvyšoval, bylo by to maximálně o dvě koruny,“ řekl Deníku majitel Pivnice U Dolečka Martin Hladiš.

U obyvatel sídliště Štěpnice oblíbený Bar Na Poště prodává půllitr Prazdroje za 53 korun. Plzeň zdražoval už před Vánocemi ze 48 na 49 korun.

Nedakonice hostily první letošní degustaci kořalek. K ochutnání bylo 385 vzorků

„Od Nového roku držím cenu na úrovni 53 korun, zvednu ji nejdřív v únoru, a to maximálně o jednu, dvě koruny. Snažím se vycházet zákazníkům vstříc, proto jsem pivo nakoupil do zásoby, abych nemusel tolik zdražovat už v lednu,“ prozradil majitel Baru Na Poště Jiří Svozil.

Plzeň chce držet na úrovni kolem 60 lorun provozní Baru LaRosco Pavel Dobeš.

„Do navýšení ceny jsem nechtěl promítnout ani celé navýšení DPH. Zdražím někdy v průběhu ledna,“ konstatoval Pavel Dobeš.

Rekordy hlásí první spočítané Tříkrálové sbírky na Slovácku

Za plzeňský Prazdroj kvůli navýšení spotřební daně si připlatí také zákazníci hradišťských restaurací U Bláznivé Slepice, U Hejtmana Šarovce nebo na Panském dvoře v Kunovicích.

„Před novým rokem jsme točený Prazdroj U Hejtmana Šarovce prodávali za 58 korun. Nyní ho máme za 65 korun. U Bláznivé Slepice a na kunovickém Panském dvoře jsme kvůli zvýšené spotřební dani museli jít nahoru s cenou plzeňského shodně z 55 na 59 korun,“ uvedl provozovatel všech tří restaurací Radim Novák.

Pivnice Krček prodává Prazdroj za 50 korun, ale její majitel Martin Masařík má v plánu ho zdražit o sedm až osm korun, stejně jako ve svých restauracích Masaro v Jarošově, Štěpnicích, ve Starém Městě a v Kunovicích.

Kvíz: Znáte zaniklé restaurace, kavárny, cukrárny a jídelny v Uherském Hradišti?