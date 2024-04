Celkem 732 registrovaných a několik stovek neregistrovaných účastníků 19. ročníku akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska, z celé Moravy z Čech i ze Slovenska, se v sobotu 27. dubna za slunečného počasí vydalo po šesti trasách napříč regionem.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska 27. dubna 2024 | Video: Pavel Bohun

Jednotlivé pelotony vyjížděly z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Tradičním startérem byl starosta města Stanislav Blaha, který hned na úvod představil dva nově zapojené vinaře a ukázal zbrusu nové tričko, vyrobené speciálně pro tuto akci.

Aktéři mohli zamířit Po stopách Cisterciáků do podhůří Chřibů, za vůní Muškátu moravského, při Baťově kanálu do obcí Staroměstska nebo po trase jízdy králů či za cuvée Blatnický Roháč. Pěší trasa Hradišťskou vinnou stezkou zavedla zájemce do městských částí Uherského Hradiště – Mařatice a Sady.

Kolika penězi zasponzoruje Zlínský kraj 16 velkých hudebních a folklorních akcí?

Na stezkách bylo přichystáno více než 30 vinařských zastávek v malebných sklepních uličkách, vinařských búdách i přímo ve vinohradech.

Nechyběl pravidelný účastník cyklovyjížďky Radovan Hambálek. „Letos jedu královskou trasu, která vede také přes Dolní Němčí, odkud pocházím,“ řekl Deníku.

Do pedálů po stezce Muškátu moravského šlápl další z dlouholetých účastníků akce Václav Píštěk. Ten s manželkou, dcerou a kamarádem zamířili přes Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Boršice, Buchlovice, Břestek, Tupesy, Zlechov, Staré Město zpět do Uherského Hradiště.

„Najeli jsme něco přes 40 kilometrů. Mimo jiné jsme se stavili v Muzeu keramiky v Tupesích. Před půl třetí odpoledne jsme byli zpět a já jsem stihl ještě část odpoledního programu na náměstí,“ řekl Václav Píštěk.

Odpolední program na Masarykově náměstí se konal v již tradičním duchu – koncert kapely, ochutnávka vín od místních vinařů na malém vinném trhu a slosování tomboly z kuponů všech registrovaných účastníků akce.