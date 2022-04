„Všechny cyklistické trasy jsou pojmenovány podle tradičních odrůd vína pěstovaných v místech, kudy trasy vedou,“ řekl předseda správní rady Regionu Slovácko Stanislav Blaha.

Přestože se podle jeho slov může zdát, že trasy vedou opakovaně stejnými lokalitami, ne pokaždé své sklepy otevírají ti stejní vinaři.

„Stejně tak se každoročně obměňují vzorky vín. I stálý návštěvník si tak v každém ročníku najde to své a má co objevovat. O atraktivitě akce svědčí i to, že cyklisté přijíždějí nejen z celé republiky, ale pravidelnými účastníky jsou také zahraniční hosté,“ dodal Stanislav Blaha.

Do Polešovic, Boršic, Buchlovic, Břestku, Tupes a Starého Města vede stezka Muškátu moravského, odrůdy vína vyšlechtěné ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích. Rozhled do širého okolí nabídne na této trase rozhledna Floriánka.

Z Uherského Hradiště na opačnou stranu – do Kunovic, Hluku, Blatničky, Ostrožské Lhoty, Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi míří stezka Blatnického Roháče. I toto víno je pojmenováno podle vztahu k místu původu. Je vyrobeno z vín typických pro Blatnici pod sv. Antonínkem pěstovaných v trati Roháče.

Do vinného žlebu v Kudlovicích, na Modrou, Velehrad a do Tupes cyklisty zavede stezka Rulandy bílé. Tato odrůda je ze všech vinařských oblastí v České republice nejvíce pěstována právě na Slovácku.

Na Velehrad, do Tupes, Zlechova a Starého Města vede stezka Velehradská – po stopách cisterciáků, která vás provede krajinou, kde mnišský řád cisterciáci pěstovali víno od začátku 13. století.

Kdo dá přednost pěší chůzi před kolem, tomu je určena pěší trasa Sadská. Vede okruhem přes městskou část Mařatice a Vinohradskou ulici do městské části Sady k místním vinařům. Poté okruhem zpět do centra města.

Letos zcela nová cyklotrasa nese název Stezka Ryzlinku rýnského – Královská. A proč právě královská? Důvodů je hned několik. Ryzlinku rýnskému se přezdívá „Král vín“. Tento přídomek získalo víno díky své ušlechtilosti, legendám o jeho oblíbenosti mezi šlechtou a na císařském dvoře. Druhým důvodem je samotná trasa – vede obcemi, kde se v pravidelných intervalech konají Jízdy králů – Vlčnov, Hluk, Kunovice.

„Přestože se na trasy může vydat neomezený počet cyklistů, doporučujeme se zaregistrovat předem. Cyklisté si mohou s předstihem vybrat trasu, vybavit se koštovkou na krk, která je nejen vkusným doplňkem, ale hlavně oceníte její praktičnost. Registrační balíček bude připraven s předstihem a vyhneme se i ranním frontám před startem. Registrace jsou již spuštěny na www.slovacko.cz/nakolevinohrady, rezervujte si své místo už teď,“ vybízí Veronika Friedlová z Regionu Slovácko.

Zahájení akce, starty, dojezdy a doprovodný program budou probíhat na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Akce je součástí seriálu Krajem vína 2022 a je spolufinancována Vinařským fondem a městem Uherské Hradiště.