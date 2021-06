V lázeňském městě se startovalo v osm ráno od nádraží, start byl na minutu přesně. Později jsem se dozvěděl, že etapu odstartoval starosta Luhačovic Marian Ležák.

Ještě před startem mě zaujalo, kolik lidí Josef Zimovčák osobně přivítal, nebo se s nimi pozdravil jeho typickým zalomením ruky. Po úvodních ceremoniích mohl peloton, který čítal kolem stovky cyklistů, vyrazit do Zlína.

Trasa vedla směrem na Biskupice, Ludkovice, přes kopec Pindula a Kudlov. Tady se hodily moje naježděné tréninkové kilometry. Jelo se docela dlouhou dobu strmě do kopce a podle profilu etapy jsme vyšplhali do výšky 456 metů nad mořem. Byla to nejstrmější a nejnáročnější část celé etapy. Z Kudlova už jsme byli rychle ve Zlíně na náměstí.

Před radnicí už nás očekává přivítání a předání peněžního daru nadaci. Josefu Zimovčákovi předává šek primátor Zlína Jiří Korec, v útrobách radnice je také připraveno menší občerstvení, které se po horském přejezdu Kudlova velice hodí. Ve Zlíně, také přispívám do pokladničky nadace, hážu pětistovku. Z etapy, která měří 115 kilometrů, máme 24 za sebou.

Před odjezdem do Hradiště ještě připomíná jeden z organizátorů bezpečnostní opatření. Každý účastník musí mít přilbu, v žádném případě nepoužívat za jízdy telefon a jezdit výhradně vpravo. Až na ten telefon se mně daří všechna ostatní opatření dodržovat.

Po půlhodinové pauze a společném fotografování vyrážíme do Uherského Hradiště. Je před námi další vrchařská prémie. Strmé stoupání kolem zimáku směrem na Březnici a Bohulavice asi každý zná. Kopec nebyl až tak dlouhý jako na Kudlov, jedu někde v závěru pelotonu docela v pohodě stíhám držet tempo. Na vrcholu ještě celá tour asi deset minut čeká. Následuje docela dlouhý sjezd a po rovince přes Březolupy a Bílovice míříme do srdce Slovácka, jak nás vítá na ceduli město Uherské Hradiště.

Z Hradiště vyrazilo 201 cyklistů. Co do počtu účastníků, se prý jednalo o historický rekord projektu.

Míříme do centra, půlhodinové přestávka je na nádvoří Reduty. V Hradišti na nás čeká místostarosta Čestmír Bouda, televize Slovácko, šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun a také hromada řízků. Po nezbytném focení a předávání šeků jedeme dál. Na stránkách projektu jsem se druhý den dočetl, že z Hradiště vyrazilo 201 cyklistů. Co do počtu účastníků, se prý jednalo o historický rekord projektu. V Hradišti máme za sebou přesně 50 kilometrů.

Míříme směr Sady, Vésky a přes Míkovice do Podolí. Tady je pravidelná zastávka pelotonu. Vítá nás starostka Podolí Jany Rýpalová a krásný amfiteátr, který je hned za kostelem. Kdo nestihl řízek v Hradišti, tak si ho může dát v Podolí.

„Máme na občerstvení sponzora,“ prozradila starostka. „Myslím, že peloton je u nás tak po osmé nebo po deváté,“ sdělila na můj dotaz a ještě dodala.

„Jsem moc ráda, že se zase po roce se všemi vidíme. Jsme rádi, že můžeme být součástí toho soukolí. Těšíme se z toho, že pomáháte i za nás onkologicky nemocným dětem,“ povídá sympatická starostka.

„Přátelé, kamarádi, Podolí je symbol oddanosti a pomoci, děkuji moc za všechno. Ještě jednou bych chtěl vyzvednout paní starostku,“ glosuje Josef Zimovčák pravidelnou zastávku jeho tour.

Jede se dál. Přes Vlčnov, kterým minulý týden projela Jízda králů, valíme do další zastávky. V Dolním Němčí jsem se vloni k pelotonu připojil, teď se tam musím dostat z Vlčnova přes dlouhé a nekonečné stoupání a ještě k tomu po rozbité asfaltce. Musím přiznat, že v kopcích jsem trošku ztrácel, ale podařilo se mně zdolat i toto převýšení.

V Dolním Němčí míříme do areálu školy. V parku nás vítá školní cimbálová muzika, starosta Antonín Hajdůch a skvělé pohoštění, mimo jiné i slivovice, ale tu raději vynechávám. Místo toho přišel k duhu meloun nebo hrozny. Nechci hodnotit pohoštění na zastávkách, ale Dolní Němčí patřilo k těm nejlepším.

Devítiletá Valerie Müllerová ze Zlína byla nejmladší členka pelotonu. Na horském kole zvládla 107.5 kilometru.

„Odjezd za pět minut,“ hlásí jeden z organizátorů do megafonu. Opouštíme tedy pohostinné Dolní Němčí a jedeme po cyklostezce na Hluk, přes Babí horu a Boršice míříme do Blatničky. Zastávka je u místního kulturáku, vítá nás starosta Antonín Minařík. Jsme v kraji skvělého vína. Víno je tu pro účastníky etapy poprvé. Tuto trasu mám v rámci tréninku několikrát projetou, takže žádné převýšení mě nezaskočí.

Do cíle nám schází nějakých 30 kilometrů. Z Blatničky jedeme přes Louku, Tasov, Kněždub a Hroznovou Lhotu do Strážnice. Teď cituji oficiální stránky webu Na kole dětem.

„Strážnice je naše stálice, stejně jako paní starostka Renata Smutná. Pamatuji doby, kdy ji Pepa vysazoval do sedla svého stroje. Tentokrát se to obešlo bez atrakce. Pozdravit nás přišla také zástupkyně Metlife paní Mariana Rybárová, jejíž společnost máme léta na dresu, protože… vždyť víte.“ Nevěděli jsme, teď už víme.

Firma Meflife věnovala na letošní tour tři sta tisíc korun. Strážnice se také prezentovala skvělým vínem a pěveckým vystoupením vnuka Josefa Zimovčáka.

Jsme téměř u konce, čeká nás pohodová jízda po rovince do cíle v Bzenci. Ze Strážnice vyrazilo 217 cyklistů, hlásil v cíli jeden z organizátorů. Je to historický rekord tour! Holt skvělé počasí, regionální kult Josefa Zimovčáka a dlouhý půst společných akcí, to všechno přičítám rekordní účasti. Končíme ve Vinném domě na okraji Bzence, majitelé pro nás připravili skvělý guláš a kvalitní víno. Díky organizátorům za skvělý zážitek, žádná další etapa kolem našeho regionu se bez mojí maličkosti už v budoucnu neobejde. Díky za precizní organizaci.

Na úplný závěr chci ještě vyzvednout devítiletou Valerii Müllerovou ze Zlína. Byla nejmladší členka pelotonu, která ujela nejvíc kilometrů. Na horském kole zvládla 107.5 kilometru. Klobouk dolů přátelé, to je obdivuhodný výkon.

Na kole dětem

Nadační Fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

Cyklotour se může zúčastnit opravdu každý, kdo bude dodržovat pravidla. Stačí se kdekoliv během trasy připojit do pelotonu a pokračovat s ním v cestě dokud se Vám chce a budete stačit. Na každém odpočinkovém místě jsou pokladničky, každý může přispět dle vlastního uvážení.

Itinerář 2. etapy. Pátek 4. 6. 2021. Start 8:00 Luhačovice, 9:30 - 10:00 Zlín, 11:20 - 11:50 Uherské Hradiště - 12:20 - 12:50 Podolí, 13:35 - 14:05 Dolní Němčí, 14:55 - 15:25 Blatnička, 16:25 - 16:55 Strážnice. Cíl 17:10 Bzenec Vinný dům. Délka trasy: 115 km. Více na: www.nakoledetem.cz