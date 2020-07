„Z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti ráno vystartovalo kolem 500 účastníků. Odpoledne se jich i v tom lijáku vrátilo na stadion přes 150,“ upřesnila Deníku hlavní organizátorka cyklovýjezdu Hana Patková.

Čtyři cyklistické trasy a jedna trasa pro Nordic Walking vedly napříč regionem. Stezkou Blatnického roháče se vydala skupinka šesti cyklistů z Ostrožské Lhoty, odkud vyrazili přes Hluk do Boršic u Blatnice, kde měli zastávku v areálu společnosti Víno & Zlomek a Vávra.

„Odtud jsme pak zamířili do Blatničky a Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde nám ale déšť znemožnil pokračovat dál do Uherského Hradiště a promočení jsme se vraceli zpět do Ostrožské Lhoty,“ prozradil jeden ze Lhoťanů Stanislav Dufka.