KRODOS BUS a.s. zajišťuje celoročně dopravu na poutní místo Hostýn. Počet cestujících je značně proměnlivý. V době velkých poutí (10 - 15x za rok) nebo státních svátků je doprava posilována a dopravce nasazuje podle potřeby 2-10 autobusů navíc.

Vzhledem k relativně krátké vzdálenosti mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hostýnem (9 km) nelze však více autobusů nasadit, což by teoreticky mohlo snížit pravděpodobnost, že by ve voze mělo jet i dva a více psů.

Za celý rok 2019 společnost na lince zajistila 6 116 spojů, v nichž přepravila 121 902 cestujících a 858 psů.

Důvodem nového omezení jsou opakované nepříjemné situace jak se psy, tak s jejich majiteli.

„Na lince na Hostýn byla doposud jako na všech linkách ostatních autobusových dopravců povolena přeprava jednoho psa. V době poutí a státních svátků, kdy jsou autobusy plně obsazeny přibližně 80 cestujícími, však vznikají často konflikty s majiteli psů,“ uvedl náměstek ředitele společnosti KRODOS BUS Vladimír Dostál.

I pět zvířat najednou

Konstatoval, že největší konflikty vznikají při odmítnutí přepravy více než jednoho psa v jednom spoji.

„Není výjimkou, že na zastávce čeká tři až pět majitelů se svými psy. Ti odmítají akceptovat, že autobusová přeprava je primárně určena pro dopravu osob a oni nebudou přepraveni hned prvním autobusem, čímž zdržují odjezd spoje. Nejčastějším argumentem je, že jejich pes je klidný a určitě se s dalšími psy snese, což řidič nemůže a ani nemá posuzovat. Navíc přeprava v přeplněném autobuse je stresující pro psa a někdy nevyhovuje ani ostatním cestujícím,“ dodal Vladimír Dostál.

Několik takových konfliktů se podle něj vyskytlo během posledních vánočních svátků. Pokud by se nové opatření neosvědčilo, při nejbližších změnách jízdních řádů může být změněno.

Informaci dopravce potvrdila i mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová. Právě kraj zřizuje KOVED.

„Omezení bude napsáno poznámkou přímo v jízdním řádu. Zákaz přepravy psů na těchto spojích byl i v minulosti. Jezdí přeplněné a pejsci tomuto „komfortu“ ve vozidle příliš nepomáhají. Byly i případy, kdy v autobusech jezdilo více než 10 zvířat. I to byl důvod, že se v minulosti toto omezení převozu zavedlo,“ doplnila mluvčí.

„Je to další omezení“

A co na to pejskaři?

„Samozřejmě se nám to nelíbí, je to další omezení psů v našem regionu. A opět chybí dostatečná informovanost, aby se na změnu mohli majitelé psů připravit,“ uvedla například Petra Benešová, jedna se zakladatelek občanské aktivity I pes je město Zlín!, která se mimo jiné ohrazuje proti nové podobě takzvané psí vyhlášky v krajském městě.

Michal Gaja ze stejné občanské aktivity zase chápe, že má zřizovatel dopravy problém s uspokojením zvýšené poptávky v lukrativních termínech.

„Ovšem vyčlenění jedné skupiny z přepravy není řešení. V tuto chvíli jsou to pejskaři, pak to budou turisté s holemi, děti… a kdo dál?! Náš dotaz je, co kraj jako zřizovatel dopravy udělá proto to, abychom i se psem mohli cestovat? A jak se postaví k asistenčním psům? Handicapovaný cestující se svým asistenčním psem nemá nárok na přepravu, jen proto, že má psa?“ namítl Michal Gaja.

Co je KOVED?

O založení společnosti rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje v roce 2005. Mezi její úkoly patří:

Analýza ekonomické náročnosti ve vazbě na uspokojení přepravních potřeb.

Sledování dosažení maximální návaznosti jednotlivých spojů při omezení souběžných spojů jednoho nebo více druhů dopravy.

Definice a uplatnění objednávky dopravy v rámci přípravy IDS – koordinace jednotlivých dopravců.

Definování rozsahu základní dopravní obslužnosti.

Příprava materiálů pro jednání pracovní skupiny IDS a účast na těchto jednáních.

Řešení připomínek měst, obcí a občanů k jízdním řádům a kvalitě veřejné dopravy.

Vyhodnocení efektivnosti veřejné dopravy a návrh nových standardů dopravní obslužnosti.

Kontrola dodržování standardů kvality – např. docházková vzdálenost, počty spojů v pracovní dny, časová dostupnost úřadů a škol, přestupní časy, vhodné typy vozidel.

Jednání s ostatními kraji a subjekty, zapojenými do systému IDS v ČR i v Evropě.

Spolupráce s dopravci a externími subjekty při zajištění vyhodnocení a financování rozvoje kvality dopravní obslužnosti.

Zajištění informovanosti veřejnosti o veřejné dopravě, propagace IDS.

Zdroj: KOVED