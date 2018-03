Na hodinu zhasnou Boršice, Stříbrnice nebo část Kunovic

Odborní účetní všeobecní SAMOSTATNÝ/Á ÚČETNÍ - VŠEOBECNÝ/Á. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Účtování dodavat. faktur, účetování majetku a jeho inventarizace, min. SŠ vzdělání, nejlépe ekonom. směru, výborná znalost RJ slovem i písmem, denní komunikace, výborná znalost podvojného účetnictví, orientace v účetních a daňových zákonech, uživat. znalost MS Office, praxe min. 2 roky (týká se SŠ), samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, loajalita, časová flexibilita, možnost prof. a odbor. růstu, školení, možnost výuky AJ i RJ, příspěvek na ubytování a stravování, odměny, příspěvek na rehabilitace u zaměstnanců vykonávající rizikovou práci, dotovaná teplá strava, zajištění nápojů, 5 týdnů dovolené, kontakt telefon nebo e-mail.. Pracoviště: Aircraft industries, a.s., Na Záhonech, č.p. 1177, 686 04 Kunovice. Informace: Eva Michalcio, +420 572 816 455.

Operátoři počítačů pro kontrolu dat Technická podpora / IT specialist/ka. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Podpora uživatelů se zaměřením na vnitropodnikové aplikace, testování aplikací a HW řešení, analýzy a změny dat v MS SQL databázích, správa serverů a IT infrastruktury, dokumentace IT insfrastruktury, řešení, návodů, manuálů, školení, atd., školení uživatelů, pokročilé znalosti práce na PC, přehled v oblasti softwaru (Windows, Windows Server, MS Office, SQL server, VMware), zkušenosti se správou stanic s Windows 7,8,10 a Windows server 2008, 2012 min. 3 roky, znalost Linux výhodou, asertivní chování, ŘP "B", AJ - tel. komunikace, vzdělávání zaměstnanců (AJ, odbor. znalosti, soft- skills), fir. notebook, telefon, klimatiz. kanceláře v zrekonst.budově, stravenky v hodnotě 100Kč, týden dovolené navíc, penz. připojištění, občerstvení na pracovišti, kontakt telefon nebo e-mail.. Pracoviště: Inf, s.r.o., Tř. Maršála Malinovského, č.p. 1262, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Zuzana Bělašková, +420 572 551 020.