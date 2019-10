„Je fakt, že jsme trochu věkový průměr zvýšili, ale mladých svobodných je čím dál méně, tak jsme to letos museli vzít na sebe,“ vysvětlil svoji premiéru v čele hodového průvodu čtyřiatřicetiletý Petr Janalík.

Ačkoliv sám žije na Kyjovsku, v Tučapech má rodný domov. To osmadvacetiletá Alena Ferková měla na Tučapy pouze krátkodobou vzpomínku. „Když jsem pracovala v Hradišti, tak jsem tady bydleli. Dnes ale žiju v Anglii a na hody jsem musela naotočku přiletět,“ vysvětlila Alena Ferková. Sama byla starší stárkou už potřetí. Ve dvou předchozích případech se ale nejednalo o stárkování v Tučapech.

Premiéru si při povolování hodů odbyl i novopečený starosta Tučap Bronislav Rezek. Jak sám přiznal, nejedná se o jeho šálek kávy. „Na svém úřadu mám raději, když se může ponořit do práce a pro obec něco udělat. Ale i to povolování hodů k starostování patří, tak jsem to nějak zvládl,“ dodal Bronislav Rezek.