Sportpark Rybníček ve Starém Městě se v sobotu 18. května zaplnil dětmi a jejich rodiči. Ti přišli na festival Sportuj 24, aby si vyzkoušeli nejrůznější druhy sportů. Dorazili i juniorští reprezentanti České republiky v biatlonu, Kateřina Gotvaldová a Petr Hák.

Festival Sportuj pořádají sportovní kluby a spolky TC Staré Město, Tenis Slovácko, FBC Slovácko, Šachy Staré Město, VSK Staré Město a Jiskra Staré Město, kteří na něj pravidelně zvou své kolegy z celého regionu Slovácko.

Už ve čtvrtek a v pátek se festivalu zúčastnilo 1600 dětí ze škol a školek z celého regionu, další téměř tisícovka dorazila se svými rodiči v sobotu.

„Celkem tak naším areálem prošly za tři dny asi dva a půl tisíce dětí, které měly možnost vyzkoušet si dvacítku sportů. Máme radost, že i šestý ročník festivalu se vydařil,“ ředitel Sportparku Rybníček a předseda organizačního výboru David Mišťúrik.

„Jsem překvapený, kolik sportovních disciplín je tady k dispozici, to jsem nečekal, je to skvělá akce,“ doplnil ho Jiří Jaroš, člen Rady Zlínského kraje, který přijal na akci pozvání.

Dětský čtyřboj zaujal biatlonisty

Novinkou letošního ročníku byl dětský čtyřboj – běh, střela na fotbalovou a florbalovou branku a člunkový běh. Každá disciplína měla svého garanta a běhu se ujaly mladé biatlonové naděje Kateřina Gotvaldová a Petr Hák.

„Moc jsem si to užil. Takové sportovní dny se mi hodně líbí, jako malý jsem je často navštěvoval a vzpomínám na to dodnes,“ zhodnotil den Petr Hák. „Mně se líbila hlavně ta dětská radost ze sportu a malé odměny, je vidět, že to děti baví,“ doplnila ho reprezentační kolegyně Kateřina Gotvaldová.

V průběhu tří dnů se na festivalu Sportuj 24 představily nejrůznější druhy sportů: od klasického hokeje, in-line bruslení, fotbalu či házené až po méně tradiční, jako jsou tanec, squash, motokros nebo šachy. A právě simultánní šachová partie velmistra Vlastimila Babuly s veřejností byla jedním z bodů doprovodného programu.

Smysl festivalu Sportuj je jednoduchý: v jeden den a na jednom místě se prezentují nejrůznější sportovní kluby, které dětem i jejich rodičům umožní vyzkoušet si různé druhy sportu. A tak není výjimkou, že si právě z festivalu Sportuj děti odnáší přihlášku do vysněného sportovního kroužku.

