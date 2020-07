Bohatá diskuze k tématu je na facebookovém portálu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti.

„To se tu natáčí nějaký film, nebo jak,” táže se Honza Macháček.

„Odkazuje to na Kreml, ale stejně to nechápu,” konstatuje Marek Dula.

„Jaký smysl to má na domě v UH? Bude se to nějak řešit? Mě osobně to velmi pohoršuje,“ tvrdí přispěvatel podepsaný jako Matyáš Glosz.

Starosta podal trestní oznámení

Reagoval na to také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Podle jeho slov jde o budovu, která se nachází v Městské památkové zóně Uherské Hradiště, ale není v majetku a správě města Uherské Hradiště. Dům patří soukromé společnosti.

„Žádné okolnosti ani důvody této iniciativy mně nejsou známy, přesto považuji za nepřípustné, aby na budovu v Městské památkové zóně Uherské Hradiště a v bezprostřední blízkosti areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti byla umisťována jakákoliv totalitní symbolika. Proto jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podezření ze spáchání trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,“ uvedl Stanislav Blaha.

Světelný nápis byl podle jeho slov na budovu umístěn bez vědomí radnice. Umístění takového nápisu vyžaduje opatření stavebního úřadu dle zákona o územním plánování a stavebním řádu. K umístění a realizaci nápisu se také vyžaduje vyjádření orgánu památkové péče, protože předmětný dům se nachází v Městské památkové zóně Uherské Hradiště.

„Stavební úřad vyzve vlastníka k podání vysvětlení, za jakým účelem a kým byl nápis - světelné zařízení zrealizováno. Poté může Stavební úřad Uherské Hradiště ve věci podniknout další zákonné kroky. Umístění nápisu navíc porušuje doporučení Pravidel pro umísťování reklamy v Městské památkové zóně a v ochranném pásmu Městské památkové zóny Uherské Hradiště,” dodal Stanislav Blaha.