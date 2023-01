„Dnes se radujeme, že se po třech letech covidové pauzy znovu setkáváme na děkanátním plesu. Je to takové znamení, že máme naději, že to bude s covidem lepší. Děkujme Bohu, že se dnes můžeme opět setkat pobavit a také se povzbudit do nového roku,“ pronesl při zahájení plesu hradišťský děkan P. Josef Říha.