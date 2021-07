Na březích dvou vodních ploch rozbalilo v posledním červnovém sobotním podvečeru své nádobíčko 53 příslušníků Petrova cechu - rybářů ze Zlínského kraje. Ti jej sbalili až v neděli v devět hodin dopoledne.

Když ze soboty na neděli převzala žezlo nad vodními plochami noc, vedli někteří soutěžící řeči o kdysi ulovených rybách. I baron Prášil by měl co dělat, aby s rybáři udržel krok.

Rtuť teploměru setrvávala po celou noc na dvacátém dílku nad nulou.

„Na počasí si nikdo nemohl stěžovat. Nebylo moc horko, nepršelo, ryby spolupracovaly, takže průběh nočních závodů byl hladký. Zkrátka pohoda,“ řekl spokojeně Tomáš Kudr, rozhodčí rybářského klání.

Rybáři měli v průběhu patnácti hodin políčeno na ty největší kapry, sumce a bílé ryby. Ačkoliv výsledky rybářských závodů neukázaly, co se v rybníku a mokřadu skutečně ukrývá, největšího pětašedesáticentimetrového kapra, vytáhl na háčku Lukáš Hanáček z Velehradu.

Devítiletá Sofie Kudrová z Modré, která si odbyla na nočním rybářském klání před Velehradem svoji premiéru, ulovila kapra už dvě hodiny po zahájení závodu. V noci pak na háčku její udice uvízl ještě sumec, který měřil 67 cm.

„Mám radost, že jsem se se svými úlovky stala vítězkou v dívčí kategorii. Dnes v noci byly v Kostelanech nad Moravou rybářské závody dospělých. Já se tam už dvakrát zúčastnila

dětských závodů a v obou z nich jsem zvítězila,“ svěřila se s úsměvem Sofie.

Spokojeně odcházel ze závodů domů Viktor Talaš (16) z Modré. Diplom za prvenství a věcnou cenu převzal od starosty Modré Miroslava Kováříka za metrového a 78centimetrového sumce.

„Do vody zpět je nepustím. Naše rodina si na obou sumcích, kromě kostí, určitě pochutná,“ řekl Viktor s šibalským světýlkem v očích.

Díky ideálním podmínkám a potravinovému řetězci se se sumcům v rybnících před Velehradem a pod Modrou daří opravdu dobře.

„Od posledního červnového pondělí povolujeme chytat sumce od délky 70 cm, a to bez ohledu na počet, které si mohou odnést domů. V obou rybnících jsou sumci i o délce 1,5 metru. To jsou rodiče těch metrových a menších sumců. Při závodech byl kolem vody ruch, ale kdyby bylo ticho, brali by i ti velcí sumci, kteří jsou ale opatrnější,“ nechal se slyšet starosta Modré Miroslav Kovářík.

Diplom za raritní úlovek převzal z rukou starosty Miroslav Klimek, jemuž na háčku uvízla divoká kachna o rozpětí křídel 53 cm. Největšího karase, 38 cm, lapil na udici Alex Huňka, candáta, 47 cm, Vojtěch Trávníček a třiašedesáticentimetrového kapra Lukáš Vranka z Boršic, který se stal vítězem v soutěži chlapců.