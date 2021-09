Prozradí, že rekonstrukce bývalé školy včetně vícenákladů na krytinu a vybudování čistírny odpadních vod a jejího napojení do Chabaňského potoka, zatím zafinancovala obec ze svých prostředků, což bylo 17 milionů korun. Dotaci obdrží ve výši 10,5 milionů korun obec po vyhodnocení rekonstrukce vybudovaných sociálních bytů.

Čtyři malometrážní byty v přízemí, jedna místnost s kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi a sociálním zařízením, které mají plochu 32 až 40 metrů čtverečních, slouží singl osobám a matkám s jedním dítětem, jež nemají na vysoké nájemné. V prvním podlaží jsou tři startovací byty pro mladé rodiny, jež mají plochu od 60 do 70 m2. Každý byt má svoji sklepní kóji. Byty jsou vytápěny tepelným čerpadlem.

Bez okolků dodá, že obec musí najít nájemce do tří měsíců.

„Protože budova byla historickým majetkem obce, požádali jsme koncem devadesátých let, co přestala být domem dětí využívána a chátrala, o její vydání. A byli jsme úspěšní. V roce 2001 a 2002 dostala budova novou střechu a v zastupitelstvu jsme začali přemýšlet, jakým způsobem ji rekonstruovat,“ listuje ještě živými vzpomínkami břestecký starosta Jindřich Krušina.

„Sloužila několik let jako turistická základna. V budově byla společenská místnost a tři pokoje na spaní pro 15 dětí. Na zahradě základny byly stany a chatky,“ vzpomíná na užívání objektu ředitelka DDM Šikula Ivana Zůbková.

Budova školy sloužila pro děti z Chabaní do šedesátých let 20. století. Pak ji využíval Dům dětí a mládeže (DDM) Uherské Hradiště.

