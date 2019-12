Nejen na ně, ale vesměs na všechny folklorní uskupení Míkovic od Míkovjanu, přes ženské a mužské sbory, až po cimbálové muziky Litera či Mladé Burčáky jsem se letos vydal podívat osobně. Málokterá předvánoční beseda má totiž tak dlouhou tradici, jako ta v Míkovicích.

„Pamatuji si, že ještě jako malé dítě pod pódiem zpívala s dalšími vrstevníky. Až poté, co byl založen Míkovjan, se vystoupení přesunula z prostoru před zatáhlou oponou přímo na jeviště,“ vzpomínala na začátky besídky dnes pětatřicetiletá Jana Trubačíková.

O tom, jak se kdysi pouze pěvecká vystoupení dnes proměnila, svědčila pečlivě připravená dramaturgie letošního programu. Úsměvné přeříkávání básniček spojených ze zimním obdobím a vánocemi od dětí Bořínku totiž vzápětí střídají biblické obrazy uvedené texty z evangelií podle sv. Lukáše a sv. Matouše.

„Poslán jest anděl Gabriel od Boha ku panně zasnoubené muži, kterémuž bylo jméno Josef a jméno panny Maria,“ střídá mluvené slovo scénický tanec vyobrazující narození Ježíše.

Série navazujících vystoupení následně pomalu vypráví příběh cesty do Betléma a vrcholí narozením spasitele při zpívání vánočních koled. Právě jejich přednes, kdy se k pódiu řadí všechny místní sbory a unisono společně s plným sálem pějí známe melodie, musí každého naladit na tu správnou vánoční notu. Nejinak to působí na mě, přestože mé první kroky ze sálu vedou do deštivého počasí připomínající spíše začátek podzimu.