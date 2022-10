„Na přípravě salašské výstavy jsme pracovali v jednom týmu. Já se ze 40 až 50 procent podílel na určování druhů hub, na stejném množství se podílela moje kolegyně Jana Čapková z Lomnice nad Popelkou, předsedkyně tamního houbařského spolku,“ informoval Jan Wipler.

Povzdechl si, že na Královéhradecku byla letos úroda hub bídná, a to kvůli chudším srážkám a velice porézní písečné půdě, která nemá schopnost zadržovat vodu.

„Lepší to bylo na Broumovsku, kde byly srážky četnější,“ řekl Jan Wipler.

Předsedkyně Mykologického klubu Salaš Alena Filípková hodnotila houbařskou sezonu do měsíce září negativně.

„Do té doby nerostly houby téměř žádné. Když na sklonku srpna spadlo v lesích kolem Salaše 70 milimetrů srážek, spoléhali houbaři na to, že houby začnou růst. Teprve vydatnější zářijové deště přispěly k tomu, že houby začaly růst a jejich výskyt byl mírně nadprůměrný,“ radovala se Alena Filípková.

Za raritu víkendové výstavy považuje s Janem Wiplerem a Janou Čapkovou z Lomnice nad Popelkou čirůvku obrovskou, holubinku uhlovou a vzácná, ale jedovatá hlíva olivová, jejíž lupeny mohou ve tmě světélkovat.

V expozici byla řada velice zajímavých exemplářů. Ani letos tu nechyběl vzácný hřib borový. Je uveden v červeném seznamu, ale není vyloženě chráněný.

„Výstava hub na Salaši byla úžasná nejen co do počtu hub, zejména pak do počtu návštěvníků, což v našich končinách nezažíváme. Na výstavě jsou houby, které v našem kraji neznáme, protože tam nerostou, nebo rostou velice vzácně,“ přidala svoji zkušenost ze salašské výstavy hub Jana Čapková.

Na své si při šli na výstavě milovníci houbových specialit. Ti mohli ochutnat majstrštyky Aleny Filípkové, před osmi lety vítězky jedné televizní soutěže ve vaření. K ochutnání byly rohlíčky plněné houbami, houbový guláš a polévka, ale i další dobroty z hub.

„Ačkoliv nejsem členka mykologického klubu, v pátek jsem s paní Filípkovou vařila houbový guláš, v sobotu a v neděli jsem napekla dva tisíce rohlíčků plněných houbami,“ rozehrála úsměv na své tváři Jitka Točková, dosavadní starostka obce, která v právě skončených volbách získala 173 hlasů, o 24 hlasů více než druhý Petr Hollý, oba na kandidátce Nezávislí pro Salaš.