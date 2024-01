Mysteriozní svět Vlastimila Mahdala. Stovka děl je k vidění v Uherském Ostrohu

Paprsek do pekla, Legenda jménem Doors, Hvězda, Rudá planeta, Svítání, či Vzpomínka na Atlantidu. To jsou názvy několika ze sedmi desítek obrazů a pětatřiceti kreseb, které mohou příznivci magické poezie a mysteriózního světa malíře Vlastimila Mahdala obdivovat až do 3. března v zámecké galerii v Uherském Ostrohu.

Vernisáž výstavy Vlastimila Mahdala v Uherském Ostrohu | Video: Pavel Bohun