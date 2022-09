Výtvarníkem, jenž monument z kmenu vyřezal na místě motorovou pilou, je Josef Šlégl. Mezi přítomnými na oslavě nechyběl ani starosta Komně Zdeněk Mareček nebo "dvojník" Jana Amose Komenského.

„Chtěl bych poděkovat této krajině, díky které to všechno povstalo, a díky které jsme povstali my, protože jsme také kusem přírody, no a jak jsem už říkal, tak tento květ je symbolem těch tvořivých sil. Květ je ta naděje, která je příslibem i budoucí úrody plodů. Květ je zároveň voňavý svěží a krásný. Chtěl bych, aby se toto místo stalo místem, kam chodí naše děti ze školy, protože Komenský chtěl, ne abychom se učili rozumem, ale abychom se učili zážitkem,“ řekl Marek Gonda.

Deníku se vyjádřil také Stanislav Žampach.

„Nikdy jsem netušil, čeho všeho jsem v tom dobrém a výtvarném smyslu slova schopen, ale postupně jsem na to přicházel. Od grafiky, přes řezbářské a sochařské práce, až po téměř celoživotní úděl-sklo, později obrazy a nyní i monumentální plastiku úctyhodných rozměrů s prostým názvem Květ,“ přiznává uherskobrodský výtvarník. Výška 240, průměr 60 centimetrů a váha dubového kmene jedna tuna.

„Přišla výzva. Chtělo to velkou dávku odvahy ji přijmout, ale dnes už vím, že to byla správná volba, že vše co jsem dělal, dělal jsem s velkou úctou k materiálu a naplno. Jinak to ani nejde, když chci vidět výsledky a neustále se profesně vyvíjet.

Tvořím tak, aby lidé poznali můj „rukopis“ i přes různorodost materiálů a technik. Byl bych moc rád, kdyby si k tomuto magickému místu našli cestu lidé ze širokého okolí, ale hlavně místní v co největším počtu. Přeji si neskromně, aby se toto místo mohlo stát symbolem usmíření lidí z Komně, které rozdělily události z posledního období,“ dodal Stanislav Žampach.